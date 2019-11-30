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倫敦橋攻擊事件定調恐攻 兇手曾參與伊斯蘭組織攻擊案

英國警方協助倫敦橋攻擊案受害者離開現場。（法新社）

英國警方協助倫敦橋攻擊案受害者離開現場。（法新社）

2019-11-30 10:12:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦市中心倫敦橋（London Bridge）今傳出附近恐怖攻擊事件；一名身著假自殺炸彈背心的男子持刀行兇，至少造成2死3傷，在犯案現場被警方當場擊斃。據悉，兇嫌為恐怖主義犯罪前科犯，做出恐怖犯行的當下，正處於「附條件釋放（Release on licence）」期間。

綜合外媒報導，警方已將此攻擊事件定調為恐怖攻擊。倫敦大都會警察局局長克雷西達.迪克（Cressida Dick）透露，這場攻擊事件始於倫敦橋北方的「魚販大廳」（Fishmongers' Hall），數十人受到該場攻擊波及，包括劍橋大學學生，校方現正積極地調查受攻擊事件影響的學生與校方人員狀態。

事實上，該地區在兩年前曾發生伊斯蘭主義激進分子攻擊案。據悉，本案兇手曾涉入伊斯蘭恐怖主義案件，被判有罪。經「附條件釋放」後戴上電子追蹤器出獄，行兇時也正帶著追蹤器。

警方現正全力調查是否有相關涉案人等在逃，至於死者的身分也尚在釐清。對此，是否該讓重大犯行者刑期未滿便提早出獄再度掀起爭論，英國首相鮑里斯·強森（Boris Johnson）表示，他向來堅持讓這些重大犯行罪犯提早出獄是錯誤的決定。

「附條件釋放（Release on licence）」制度是指按照受刑人刑責等條件，在完成一定時間的監禁後，經相關單位給予附帶條件，並在受刑人遵守相關義務的前提之下提早釋放，但須到刑期屆滿，才算真正「出獄」。

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