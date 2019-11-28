香港人反抗》中國防部：駐港部隊隨時「聽黨指揮」

16日下午4時，九龍塘駐港解放軍軍營外突然出現數十名軍人，協助在附近的道路上清除路障。（法新社）

2019-11-28 19:20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部今（28日）舉行例行記者會，被問及軍隊是否會在香港採取「止暴制亂」措施，國防部新聞發言人任國強強調，解放軍駐港部隊隨時聽從黨中央、中央軍委的指揮。

綜合中媒報導，任國強表示，關於香港局勢，身兼中共總書記、中央軍委主席的國家主席習近平在14日發表重要講話，發出中央政府對香港局勢「止暴制亂」的「最強音」，為穩定香港局勢指明方向及路徑。任國強並稱，解放軍有決心、有信心、有能力履行好《基本法》和《駐軍法》賦予的職責使命，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護香港長期穩定、繁榮發展。

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針對解放軍自反送中抗爭以來，16日首次走上街頭，在香港九龍塘軍營附近穿便服協助「清路障」的活動；任國強稱，駐港部隊是自發義務參與，不存在違反《駐軍法》和一國兩制原則問題。

其後，《路透》公布一段影片，內容為解放軍士兵23日在香港理工大學的槍會山軍營進行訓練，畫面顯示，士兵拿著鎮暴盾牌、頭戴頭盔，部隊排列成方陣，並由指揮官帶隊操練，從穿著的裝備來看，訓練明顯是針對香港示威者，由於影片剛好是在香港區議會選舉當天（24日）曝光，也讓外界認為有明顯「警告」港人意味。

中國解放軍士兵23日曾在香港理工大學的槍會山軍營進行訓練，其影片剛好在香港區議會選舉（24日）時曝光，讓外界認為有明顯警告港人意味。（法新社）

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