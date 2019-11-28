黑官黑警挫咧等？香港眾志將向美國建議「制裁名單」

黃之鋒表示，將持續與美方溝通爭取加制裁罰力道，以及盡快啟動制裁。（美聯社）

2019-11-28 13:57:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日簽署《香港人權與民主法案》，正式生效成為美國法律；香港眾志秘書長黃之鋒除感謝港人犧牲外，也會盡快向美建議制裁名單，強調若官員和警察「愛國愛港」，自然不會在美置產，無須擔心制裁。

綜合港媒報導，黃之鋒今日受訪時表示，最先感謝的是從6月中付出、犧牲的香港市民，因為他們，才讓美國對港關注迅速升溫，他還提到，香港眾志將積極收集民意，向美建議制裁名單，未來5年會繼續遊說加拿大、德國、英國等設立制裁機構，形成骨牌效應。

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《香港人權與民主法案》要求國務卿每年向國會提交報告，依中國政府侵蝕香港基本法所保障之公民權益、法治和自治程度，評估是否繼續給予香港有別於中國大陸的特別待遇地位，並要求美國總統制裁香港侵害人權人士；黃之鋒認為，若香港官員和警察真的「愛國愛港」，自然不會在美置產，無須畏懼制裁，盼令官員、黑警「世世代代共享大灣區榮耀」。

但黃之鋒也表達他的憂慮，雖然立法通過已是港美關係的里程碑，但法案還是有期改善空間，像是制裁對象不涉及家屬，且有5年落日條款，加上何時啟動制裁還得取決於美國行政機關，法案不排除成「無牙老虎」，未來仍會持續與美方溝通，爭取法案加強力度及盡快啟動制裁。

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