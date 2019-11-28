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香港中大媒體公信力調查出爐 親中媒體排名慘兮兮

香港中文大學傳播與民意調查中心媒體公信力調查出爐，新聞界整體評分下跌，網路媒體上升，親中立場媒體排名墊底。（法新社）

香港中文大學傳播與民意調查中心媒體公信力調查出爐，新聞界整體評分下跌，網路媒體上升，親中立場媒體排名墊底。（法新社）

2019-11-28 16:20:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒，媒體作為「第四權」公器，市民對各家媒體的公信力評價也不一。香港中文大學傳播與民意調查中心今年8月進行媒體公信力調查，結果顯示新聞界整體評分下跌，只有網路媒體上升，親中立場的媒體更是排名墊底。中大新聞與傳播學院教授、社科院副院長蘇鑰機坦承，反送中影響了今年大眾對媒體的評價。

綜合港媒報導，此份調查於今年8月14日至26日間，以隨機抽樣電話訪問的方法，詢問1079名受訪者就電子媒體、收費報紙、免費報紙、網路媒體4個類別，共計40家媒體的評分。

調查結果顯示，電子媒體的評分和排名與前次變化不大，《Now TV》的評分和排名逐年上升，今年位於榜首，《香港電台》次之，《有線電視》獲第3，親中的《無綫電視》得分只有4.45，排名繼續墊底，如果放到整體來看，《無綫電視》排名僅高於中聯辦扶持的《香港商報》、《文匯報》、《大公報》。

收費報紙當中，除了《蘋果日報》外，幾乎所有報紙的評分都下跌，而且跌幅頗大，居首的依然是《南華早報》，《明報》次之，《蘋果日報》排第3；網路媒體評分則是普遍上升，排名第一的是《立場新聞》，得分達6.69，高於所有媒體平均分數5.28，《香港獨立媒體》排名次之，新加入的《Hong Kong Free Press》排行第3。

根據調查，整體香港新聞界的評分逐年下滑，今年只有5.71分，蘇鑰機表示，情况仍不樂觀，現在可以說是「低處未必最低」。蘇鑰機也指出，公信力評分和社會情况有一定的關係，如果社會充滿矛盾，媒體在報導時偏離專業規範，其公信力就會下跌。今年調查在8月進行，正值反送中發酵期間，可能影響大眾對一些新聞媒體的評價。

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