聯合國近百輛運糧車遭人搶劫 加薩人道危機持續惡化

聯合國官員指出，載運救援物資的車隊16日在進入加薩後遭暴力搶劫，近100輛卡車遇襲，有部分運輸人員受傷。圖為載運人道救援物資的卡車。（路透）

2024/11/19 11:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩地區人道危機持續中，聯合國官員指出，載運人道主義救援物資的車隊16日在進入加薩後遭到暴力搶劫，車隊中近100輛卡車遇襲，有部分運輸人員受傷。

綜合外媒報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）指出，一支由109輛援助卡車組成的救濟物資車隊在加薩遭到暴力份子搶劫，車隊在通過以色列控制的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）抵達加薩南部後，有109輛卡車中有98輛被搶劫，卡車司機在槍口威脅下被迫卸下援助物資。另有目擊者聲稱，車隊遭受蒙面男子投擲手榴彈攻擊。

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UNRWA工作人員拉札里尼（Philippe Lazzarini）表示，發生這事件代表加薩地區的秩序已徹底崩潰，在4、5個月以前，聯合國還有當地協力者和護送車隊的人員，但目前人道援助行動已完全無法運作。拉札里尼指出，有數百名急需食物的民眾認為援助物資已送達加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Younis）的UNRWA設施倉庫，還試圖衝進倉庫內部取得物資，但因為車隊被搶劫，倉庫裡也沒有東西能拿走。

UNRWA高層沃特理奇（Louise Wateridge）表示，這起搶劫事件凸顯向加薩提供援助所面臨的嚴峻挑戰，如果不立即處理，嚴重的糧食短缺狀況將進一步惡化。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）表示，在與加薩當地社群協調後展開行動，有20多名參與搶劫卡車的成員被處死。哈瑪斯強調，任何協助此類搶劫行為的人都會被處死。

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