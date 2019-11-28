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川普簽署香港人權法案 港府跳腳：強烈反對

美國總統川普在今天簽署已獲美國國會表決通過的《香港人權與民主法案》和另一項有關香港的《禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案》。（美聯社資料照）

美國總統川普在今天簽署已獲美國國會表決通過的《香港人權與民主法案》和另一項有關香港的《禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案》。（美聯社資料照）

2019-11-28 10:59:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在今天簽署已獲美國國會表決通過的《香港人權與民主法案》和另一項有關香港的《禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案》。對此，香港政府發表聲明，表示強烈反對涉港法案成為美國法律。

香港政府聲明指出，美方無視港方多次就2項法案提出的切實關注表示極度遺憾，2項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。

香港政府發言人表示，2項法案並不合理，當中《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。2項法案更會向示威者發出錯誤信息，無助緩和香港局勢。

港府發言人說，美國在香港擁有龐大經濟利益，包括在過去10年從香港賺取在美國的全球貿易夥伴中最高的雙邊貿易順差，單是去年已超過330億美元。美國單方面改變對香港的經貿政策，將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。此外，香港和美國在出口管制及執法方面一向有緊密合作。特區政府希望美國政府採取務實態度，以香港和美國的互惠關係和美國在香港的利益為依歸，維持對香港的經貿政策和原則立場，繼續尊重香港作為一個單獨關稅地區的地位。

港府發言人強調，外國政府及議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

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