納瓦洛：白宮正在審議香港法案 川普尚未表態是否簽署

美國國會參眾兩院上週通過的《香港人權與民主法案》，已經遞交給白宮，等待美國總統川普簽署或否決。（歐新社）

2019-11-26 12:05:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會參眾兩院上週通過的《香港人權與民主法案》，已經遞交給白宮，等待美國總統川普簽署或否決。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）說，白宮律師正在審查國會上週批准的香港法案，但川普尚未公開表態是否會簽署該法案。

納瓦洛在《福斯財經新聞網》（Fox Business）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）的節目中表示，法案正在走流程，必須要經過白宮法律顧問的把關，川普在22日對該法案說了很多，就看看結果最後如何，讓我們看看結果如何，這是總統的決定。

請繼續往下閱讀...

川普22日接受《福斯新聞》節目「福斯與朋友」（Fox & Friends） 的專訪中說，「要不是有我，香港早在14分鐘內被消滅」，指稱中國國家主席習近平有100萬士兵準備鎮壓香港人，但他告訴習近平「別鑄下大錯」，且這將重創美中貿易協議，「我們必須和香港站在一起，但我也和習主席站在一起」。

針對川普的發言，《路透》分析，川普對於是否簽署或否決香港人權法含糊其辭，吹噓他獨自一人阻止了北京鎮壓香港示威的100萬士兵。《華盛頓郵報》 認為，川普這段話暗示可能會否決《香港人權與民主法案》，避免影響正在進行的美中貿易談判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法