不顧北京反對！ 川普簽了香港人權法案

儘管北京提出強烈批評，但美國總統川普仍在今天簽署已獲美國國會表決通過的《香港人權與民主法案》。（路透資料照）

2019-11-28 07:25:07

〔即時新聞／綜合報導〕儘管北京提出強烈批評，但美國總統川普仍在今天簽署已獲美國國會表決通過的《香港人權與民主法案》，川普目前也正在尋求與中國達成第一階段貿易協議。

綜合媒體報導，川普在一份聲明中表示，「我簽署這些法案是出於對中國國家主席習近平，以及香港人民的敬意。頒布這些法案是希望中國和香港的領導人和代表能夠友好解決分歧，從而實現長久和平與繁榮」。

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《香港人權與民主法案》上週獲得美國聯邦參眾兩院壓倒性通過，要求國務卿每年向國會提交報告，依中國政府侵蝕香港基本法所保障之公民權益、法治和自治程度，評估是否繼續給予香港有別於中國大陸的特別待遇地位，並要求美國總統制裁香港侵害人權人士。

川普26日在白宮表示，美中歷來最重要的貿易協議之一正在「最後關頭」，美中貿易協議的進展很好，但美國也希望看到香港情勢進展良好，「我們和香港的民主抗爭者站在一起」。川普說，「我認為香港會轉好。我想，習近平主席可以讓情況好轉。我了解他（習近平），我知道他會實現這件事」。

中國國務委員兼外交部長王毅在21日發表聲明，痛斥美國企圖以國內法干涉他國內政，「何談民主？」並指控美國無視抗議者的違法暴行造成破壞，「何談人權？」該法案縱容暴力犯罪，本質在於「搞亂香港，甚至毀掉香港…中方對此堅決反對」。同日，中國外交部發言人耿爽也在例行記者會上強烈譴責美國國會兩院通過「香港人權與民主法案」，痛批此為「美方的惡劣行徑」，已就此向美方提出嚴正交涉，並警告美方不得將該案簽署成法，若美方一意孤行，中方必將採取「有力措施」反制。

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