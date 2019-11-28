川普簽《香港人權法案》 港人今晚聚會狂賀：感恩節最好禮物

美國總統川普簽署香港人權法案，港民狂賀約今晚上街慶祝。（圖擷取自網路）

2019-11-28 10:02:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天簽署《香港人權與民主法案》，立即在國際社會引爆關注，身為核心區的香港民眾，直接在網上互道恭喜狂賀，網上已有人發起今晚在中環愛丁堡廣場聚會慶賀，獲得熱烈迴響。

綜合媒體報導，香港反送中持續5個多月，港民週週上街抗爭，累計近千場抗爭，上街人數累計超過全港民眾人數數倍以上，徒手與港警催淚彈、橡膠子彈、水炮車抗爭，港警鎮暴武力持續升級，甚至進攻各大學，逮捕逾5800人，逾2600人受傷，直到今日，理工大學內仍有約20名留守抗爭。

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香港抗爭引發國際社會嚴重關切，多國聲援，其中美國國會更快速通過香港法案，送交白宮，川普即在今日簽署法案，這項法案通過，等於直接力挺香港民眾的反送中抗爭立場，正面對向中國，對於美中關係無疑是一大打擊，尤其正值美中貿易談判、中國經濟嚴重下行的關鍵時刻，依照法案內容，美國將考慮撤銷香港獨立關稅區地位，可能危及中國金脈及技術窗口。

川普簽署法案的消息一經曝光，立即襲捲所有香港網路及各社交媒體，港民在網上狂賀，感謝美國及川普，有人稱是最好的感恩節禮物，也有人稱手足抗爭有價值，並約今晚廣場見。

今晚香港中環愛丁堡廣場聚會已獲不反對通知書，街頭狂歡趴將會開始。

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