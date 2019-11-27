民怨沸騰！剛果民眾怒吼「沒受到保護」 攻入聯合國基地

剛果貝尼的民眾與聯合國維和部隊爆發激烈衝突。（法新社）

2019-11-27 16:53:49

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國境內爆發伊波拉疫情，舉國陷入混亂狀態，加上一連串爆發的事件，讓當地民眾認為沒有受到聯合國部隊的保護，憤而攻入聯合國駐剛果基地，怒喊「外國人滾出去」，圍攻行動已持續2天，世界衛生組織也緊急疏散防疫團隊。

剛果爆發伊波拉疫情後已造成2198人死亡。（法新社）

綜合外媒報導，剛果爆發伊波拉疫情後，已造成2198人死亡，雖最近確診數量減少，上週僅有7人確診，不過工作人員表示，每當發生衝突時，疫情就會更加嚴重。

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貝尼民眾攻入聯合國駐剛果基地。（法新社）

貝尼市區22日才慘遭叛軍無差別攻擊，超過10位市民死亡，9人被叛軍綁架；24日又有一架客機墜毀造成27人身亡；再加上當地洪水侵襲導致39人死亡，連日爆發的事件讓當地民眾產生「反聯合國」的排外情緒。

聯合國基地中的設施被民眾燒毀。（法新社）

許多民眾在示威中怒嗆維和部隊「袖手旁觀」，25日憤怒民眾攻入聯合國駐地總部，維和部隊也拿出鎮暴裝備，要求剛果警察與軍隊來維持現場秩序，保護聯合國人員的安全，不料竟讓示威越演越烈。

由於當地局勢惡化，世界衛生組織和聯合國兒童基金會從剛果撤離了許多協助控制疫情的人員。世界衛生組織發言人克里斯蒂安·林德梅爾（Christian Lindmeier）表示，非必要人員會被派至東部城市，現場仍會留71位工作人員，確保疫情受到控制，聯合國兒童基金會也調動27名人員離開，僅留12位在現場協助。

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