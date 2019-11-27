她通過層層嚴酷考驗 成美軍首名女性陸戰偵察員

准下士巴斯是首位完成「基礎偵察訓練課程」的女性陸戰隊員，成為美軍第一名女性陸戰隊偵察員。圖為美國海軍陸戰隊官兵。（法新社）

2019-11-27 13:55:21

〔即時新聞／綜合報導〕美軍近年來持續開放戰鬥領域職位給女性任職，然而海軍陸戰隊自從2016年開放「陸戰隊偵察員」讓女性任職，至今都未有女性通過訓練並任職，而陸戰隊近期出現首位完成「基礎偵察訓練課程」（BRC）的女性陸戰隊准下士巴斯（Alexa Barth），巴斯在本月7日結訓，明年將加入陸戰隊陸戰隊第1偵察營，成為美軍第一名女性陸戰隊偵察員。

綜合美媒報導，海軍陸戰隊訓練與教育司令部發言人奧瓦爾（Teresa Ovalle）表示，巴斯在本月7日完成BRC訓練，從開放申請到巴斯完成該訓練為止，並沒有其他女性陸戰隊隊官兵申請過，然而要進行BRC訓練之前，隊員必須先完成「偵察訓練和評估計劃」，695名陸戰隊員在進行評估後，僅有309人取得BRC訓練資格。BRC訓練歷時55天，官兵在訓練中強化兩棲滲透、灘岸偵察、戰鬥舟艇操作與偵察巡邏等各方面的偵察技能，約有25％至40％的隊員會被刷掉，巴斯則是通過訓練。

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第1海軍陸戰師女發言人莫茲少校（Kendra Motz）表示，由於陸戰隊偵察員要接受數月的培訓，然後才能分發到該單位，巴斯預計將於2020年春季末加入位於加州的第一偵察營。

除了巴斯之外，2019年也有許多女性陸戰隊員突破「歷史障礙」，薩茲上尉（Anneliese Satz）成為第一位通過F-35B駕駛訓練的海軍陸戰隊員；史塔克（Catherine Stark）則是是第一位駕駛F-35C艦載機版的海軍陸戰隊員。

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