兩棲突擊艦「美利堅號」低調赴日部署 成兩棲部隊旗艦

美利堅號將前往日本佐世保軍港進行部署。（圖擷取自USS America LHA-6臉書粉絲專頁）

2019-11-26 08:51:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國美利堅級兩棲突擊艦美利堅號（USS America LHA-6）具備輕型航空母艦特質，可搭載F-35B戰鬥機、魚鷹式傾斜旋翼機等機體，可進行快速突擊。目前傳出美利堅號已離開母港聖地牙哥，將在11月28日以前抵達日本九州的佐世保軍港進行部署。

據美國《美國海軍學會新聞網》 （USNI）報導，美利堅號上週悄悄離開加州聖地牙哥軍港，並在日前抵達珍珠港，預計將在感恩節前，也是就是11月28日以前抵達日本佐世保軍港。

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美利堅號抵達佐世保之後，將取代先前在日本部署兩年的胡蜂級兩棲突擊艦「胡蜂號」（USS Wasp LHD-1），美利堅號將成為美軍亞太地區兩棲待命支隊（ARG）旗艦，並與陸戰隊第1航空聯隊戰機與陸戰隊第31遠征支隊組成快速反應部隊，胡蜂號則是返回美國東岸的諾福克軍港。

美利堅號設計著重在空中攻擊，和胡蜂級有所不同，因此沒有專門給水陸兩棲車輛使用的甲板，而是將飛機機庫設計得更大，美利堅級二號艦的黎波里號（USS Tripoli LHA- 7）預計將在2020年5月服役。

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