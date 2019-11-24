軍情動態》美新型兩棲攻擊艦完成測試！可搭載F-35展開作戰

美國美利堅級兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli - LHA 7），目前已在墨西哥灣完成了測試，可搭載F-35B短場起降戰鬥機、魚鷹傾斜旋翼機，CH-53超級種馬和UH-1Y毒液直升機展開作戰。（圖擷自USS Tripoli LHA-7臉書）

2019-11-24 11:25:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國美利堅級兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli - LHA 7），可攔截敵方巡弋飛彈、搭載F-35B戰鬥機以及魚鷹式傾斜旋翼機在敵後展開攻擊，目前已在墨西哥灣完成了試驗，測試內容包括引擎推進力、通訊，導航，武器系統和航空設備等等。

據《福斯新聞》報導，的黎波里號是第二艘美利堅級兩棲突擊艦，第一艘美利堅號（USS America）已服役一段時間，這兩艘主要都是著重在空中攻擊方面，因此沒有專門給水陸兩棲車輛使用的甲板，而是將飛機機庫設計得更大。目前仍在建造中的第三艘LHA 8型，設計重點將重新著眼於兩棲作戰。

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美利堅級兩棲突擊艦主要是搭載海軍陸戰隊的攻擊部隊，其中包括F-35B短場起降戰鬥機、魚鷹傾斜旋翼機，CH-53超級種馬和UH-1Y毒液直升機等等。的黎波里號與美國海軍快速發展的現代兩棲攻擊戰略吻合，透過大型甲板、F-35和魚鷹機提供空中火力，以更安全的距離與敵人對峙，並展開敵情偵察甚至組成小型兩棲艦隊。

在的黎波里號上，F-35B的定位是應對敵方空對空和空對地威脅，例如無人機、戰鬥機、反艦飛彈和彈道飛彈等等。另外，F-35B還能與偵察無人機等單位展開串連，提早發現並摧毀敵方陸基防禦系統，從而為陸路部隊清掃出空間。

魚鷹機同時也影響了兩棲突擊策略，為海陸空作戰帶來了新的維度。魚鷹機利用垂直起降的高機動性，可深入敵後部署秘密監視小隊或建立通訊點，為更大規模的攻擊做準備，甚至向敵方關鍵補給線、彈藥庫等重要目標展開小規模但精確無比的伏擊。

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