台海軍情》美巡洋艦航行台海 解放軍氣噗噗發警告

美軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）13日由北向南行經台灣海峽，為美軍今年第9次派軍艦航行台海。（圖擷取自USS Chancellorsville臉書）

2019-11-14 11:15:16

〔即時新聞／綜合報導〕美軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）13日由北向南行經台灣海峽，為美軍今年第9次派軍艦航行台海。對此，解放軍東部戰區指出，要求美方慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海地區和平穩定。

《中國軍網》報導，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉13日發表談話表示，近日，美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」穿航台灣海峽，一切活動都在中國軍隊掌握之中，「我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海地區和平穩定」。張春暉還說，中國軍隊將始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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美國第7艦隊發言人莫穆森（Cmdr. Reann Mommsen）表示，這是表明美國對印太自由開放的承諾，並強調美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和操作。

國防部長嚴德發昨天說，美國軍艦在13日上午離開我國防空識別區，其航行目的是基於「自由航行」。美國川普政府近期一再強調「印太戰略」，以及區域和平穩定、安全，對於美方維護區域和平的行動，我方都可以理解、接受。

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