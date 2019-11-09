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軍武新知》美軍測試雷射武器 成功擊落無人機

美軍使用雷射武器摧毀無人機。（圖片取自洛克希德馬丁官網）

美軍使用雷射武器摧毀無人機。（圖片取自洛克希德馬丁官網）

2019-11-09 09:48:18

〔即時新聞／綜合報導〕無人機已在軍事上扮演重要戰術角色，如何反制也成為各國亟欲解決的問題；美國軍火商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）當地時間週四表示，美軍在奧克拉荷馬州軍事基地錫爾堡，成功用雷射武器擊落多架固定翼與旋翼無人機。

綜合外媒報導，美國空軍首次透過自己的指揮管制、雷達系統，實測「先進高能量項目測試系統」（ATHENA），在軍方人員的操作下，使用具追蹤無人機功能的雷射武器成功摧毀目標。

報導中提到，洛克希德馬丁發展「ATHENA」，提供經濟實惠的反無人機作戰能力，並完善軍方現行系統。

洛克希德馬丁飛彈防衛計畫副總裁李維（Sarah Reeves）表示，「雷射武器是反制無人裝置威脅的重要解方，因此，能看到空軍使用公司的重要科技對我們來說相當振奮。」

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