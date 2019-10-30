軍武新知》美軍神秘太空飛機X-37B 升空780天後降落

美國空軍X-37B無人太空飛機升空進入地球軌道後一共滯留780天，27日順利降落地面，創下X-37B試驗升空最長的紀錄。（美聯社）

2019-10-30 10:01:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍X-37B無人太空飛機升空進入地球軌道後，一共滯留長達780天，27日順利降落地面，創下X-37B神秘軍事試驗升空最長的紀錄。

據《CNN》報導，美國空軍過去10年來已有5架X-37B（包含這次）進入軌道，每一次停留的時間都比前一次還要長。軍方對該試驗內容一切保密，僅透露這是為了研究如何讓可重複使用的航天飛機降低風險、如何搭配作戰方案。

請繼續往下閱讀...

由於X-37B每次實驗都是高度機密的，讓外界不禁猜測這架太空飛機可能是用於間諜活動或測試太空武器。事實上，從美國空軍的一些說法也許能看出端倪，其透露X-37B是為了美國空軍研究實驗室（AFRL）展開試驗，而AFRL主要任務就是為飛行器研發戰鬥科技，例如目前就在著手研究雷射武器。

另外，美軍指出先前的任務已經測試了導航、高溫保護、自主軌道飛行和可重複使用的絕緣技術，而這次又試驗了新的導航系統，以及返回地球大氣層並安全著陸的方法。

X-37B太空飛機長約8.8公尺、高2.9公尺，翼展近4.5公尺，透過擁有強大推力的火箭進入軌道後，便會脫離火箭執行任務，降落時則像客機一般在跑道上平行降落。

27日成功著陸完成任務的X-37B，是在2017年9月遊SpaceX Falcon 9火箭搭載升空，美國空軍預計在明年進行第6次X-37B任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法