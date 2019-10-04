震撼！美星兩國聯合擊沉演習 各式飛彈狂轟派里級軍艦

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍獨立級濱海戰鬥艦（LCS）吉福茲號（USS Gabrielle Giffords），和新加坡海軍共同在關島太平洋海域進行擊沉演習，對著除役的派里級護衛艦福特號（USS Ford）狂轟各式飛彈，更首次試射了海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，NSM）。
據《USNI》報導，美國Raytheon與挪威Kongsber公司合作製造的NSM飛彈，可在視距外對水面目標造成嚴重打擊，是LCS的重要火力來源。無人和小型戰鬥計劃執行官莫頓少將（Casey Moton）表示，如今每艘濱海戰鬥艦都不可小覷。
美國海軍水面編隊司令（Commander of Naval Surface Forces）布朗（Richard Brown）則指出，以前潛在的敵人只需要弄清楚航空母艦的位置，如今他們必須要擔心所有軍艦的威脅，包括巡洋艦、驅逐艦、濱海戰鬥艦，因為美軍的武器系統覆蓋範圍如此之廣。
NSM自2012年以來一直在挪威皇家海軍服役，這種亞音速飛彈的射程約為100英里（約160公里），吉福茲號是首艘部署該武器的LCS。
然而，NSM並不是唯一飛向靶船福特號的飛彈，還包括巡邏中隊VP-1、VP-5、VP-47海上巡邏機發射的飛彈、美空軍第69轟炸中隊B-52轟炸機投放的炸彈，以及新加坡可畏級巡防艦「可畏號」（RSS Formidable）、「強悍號」（RSS Intrepid）發射的魚叉飛彈。