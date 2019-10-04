震撼！美星兩國聯合擊沉演習 各式飛彈狂轟派里級軍艦

美國海軍獨立級濱海戰鬥艦吉福茲號和新加坡海軍共同在進行擊沉演習，對著除役的派里級護衛艦福特號狂轟各式飛彈。（圖擷自「USNI News Video」YouTube）

2019-10-04 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍獨立級濱海戰鬥艦（LCS）吉福茲號（USS Gabrielle Giffords），和新加坡海軍共同在關島太平洋海域進行擊沉演習，對著除役的派里級護衛艦福特號（USS Ford）狂轟各式飛彈，更首次試射了海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，NSM）。

據《USNI》報導，美國Raytheon與挪威Kongsber公司合作製造的NSM飛彈，可在視距外對水面目標造成嚴重打擊，是LCS的重要火力來源。無人和小型戰鬥計劃執行官莫頓少將（Casey Moton）表示，如今每艘濱海戰鬥艦都不可小覷。

美國海軍水面編隊司令（Commander of Naval Surface Forces）布朗（Richard Brown）則指出，以前潛在的敵人只需要弄清楚航空母艦的位置，如今他們必須要擔心所有軍艦的威脅，包括巡洋艦、驅逐艦、濱海戰鬥艦，因為美軍的武器系統覆蓋範圍如此之廣。

NSM自2012年以來一直在挪威皇家海軍服役，這種亞音速飛彈的射程約為100英里（約160公里），吉福茲號是首艘部署該武器的LCS。

然而，NSM並不是唯一飛向靶船福特號的飛彈，還包括巡邏中隊VP-1、VP-5、VP-47海上巡邏機發射的飛彈、美空軍第69轟炸中隊B-52轟炸機投放的炸彈，以及新加坡可畏級巡防艦「可畏號」（RSS Formidable）、「強悍號」（RSS Intrepid）發射的魚叉飛彈。

相關影片請見：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法