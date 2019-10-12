敬禮！綠扁帽槍林彈雨中救出4重傷同袍 獲頒榮譽勳章

美國綠扁帽、陸軍士官長威廉斯（Matthew O. Williams），於2008年4月6日阿富汗肖克山谷（Shok Valley）戰役中，在槍林彈雨之間救出4名重傷同袍並建立火力基地，其英勇表現獲頒美國軍事最高榮銜「榮譽勳章（Medal of Honor）」。（圖擷自美國陸軍網站）

2019-10-12 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍士官長威廉斯（Matthew O. Williams），於陸軍特種部隊（綠扁帽）服役期間參與了2008年4月6日阿富汗肖克山谷（Shok Valley）戰役，在槍林彈雨之中救出4名重傷同袍並建立火力基地避免敵軍越雷池一步，因其英勇表現獲頒美國軍事最高榮銜「榮譽勳章（Medal of Honor）」

據《福斯新聞》報導，威廉斯和美軍作戰小隊、阿富汗突擊隊當時一起從直升機降落到山谷中，由於崎嶇地形使契努克直升機難以著陸，因此他們跳入了一條寒冷、水深及腰的河流裡。

該作戰任務是抓捕阿富汗軍閥希克馬蒂亞爾（Gulbuddin Hekmatyar），但美方部隊一現身就遭到敵軍榴彈、狙擊槍、機槍的猛烈射擊，威廉斯帶領阿富汗突擊隊員迅速穿越河流沿著山丘奮戰，隨後建立起火力基地進行反擊。

當美軍部隊被鎖定並有同袍中彈受傷時，威廉斯爬上山崖將自己暴露於敵人的砲火之下，只為了運送傷員到直升機上撤退，其果敢行動挽救了4名重傷士兵的生命。

威廉斯在阿富汗肖克山谷之役浴血奮戰6小時，他透露這是自己在阿富汗所遭遇過最艱難的戰鬥之一。

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