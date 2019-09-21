不可能的任務！美軍C-17直飛1.2萬公里 挽救特戰士兵性命

2019-09-21 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普本月初取消和塔利班的和平談判後，該組織在阿富汗發動多起恐怖襲擊，美軍總計有17人喪命、100多人受傷，其中一名特種作戰士兵在近距離戰鬥中被手榴彈炸傷，失去了右手和一條腿，經過C-17運輸機飛行員狂飛8000英里（約1萬2874公里）後，成功將他後送到美國本土接受治療。

據《福斯新聞》報導，該架C-17機組人員短時間內先從德國飛往阿富汗，接著就馬上載著特戰士兵直飛8000英里回到德州，如此長距離的航程使得這項任務被認為幾乎不可能達成。

飛行期間需要在空中進行兩次夜間加油，一次在歐洲，另一次則在緬因州。任務指揮官庫德拉茨（Dan Kudlacz）表示，這是他軍旅生涯中第一次做這樣的事，之前從來沒聽過當飛機上有後送傷患時還會進行空中和夜間加油。

C-17機組裝載員海瑟威（Andrew Hathaway）透露，整個過程相當緊迫，可以不斷聽到飛行員在計算燃油的聲音。C-17機組負責人威廉姆森（Terrance Williamson）表示，這次飛行是當務之急，「我們知道必須完成這份工作，我們可以實現幾乎不可能完成的任務。」

從阿富汗起飛19個小時後，C-17降落在德州聖安東尼奧，將特戰士兵運送到布魯克陸軍醫療中心。為了挽救一名士兵的生命，美軍總計動用3架軍用飛機、18名醫務人員、2萬4000加侖燃料（約9萬公升）和26加侖的血液（約98公升）。

庫德拉茨說，這次美國空軍的飛行任務，正代表美軍同袍之間的誓言，那就是「我們將竭盡所能地將你帶回家」。

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