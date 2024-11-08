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    拜登電賀川普當選 承諾確保政權和平轉移

    2024/11/08 02:21

    〔中央社〕美國共和黨總統候選人川普贏得大選，總統拜登今天指出，他6日致電恭喜川普，向他確保明年1月的政權交接將和平、有序，美國200多年來一直在實驗民主制度，也接受國家的選擇。

    美國大選5日結束，拜登（Joe Biden）今天在白宮演說，稱川普（Donald Trump）為總統當選人；也表示，他告訴川普，他已指示團隊與川普的團隊合作，確保政權交接和平、有序地進行，「這是美國人民應得的」。

    川普在2020年競選連任，敗給代表民主黨參選的拜登。川普質疑選舉舞弊，2021年1月6日國會認證選舉結果時，鼓勵支持者前往國會阻止認證，導致國會山莊暴動。川普也拒絕參加1月20日的新總統就職典禮。

    拜登在選前已經表示，不論川普或現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選，他都會參加新總統就職。白宮也自10月起，開始佈置就職典禮的舞台。

    拜登在演說指出，美國200多年來一直在實驗民主制度，「國家做出選擇，我們接受國家所做的選擇」。他說，「不是只有選贏才愛國，不是只有跟鄰居意見相同時才愛鄰居」，不論投給誰，彼此不是敵人，而同是美國人，應讓局勢降溫。

    川普在今年選前仍質疑許多州的選舉作業疑似不公，他的陣營也提出近百個選舉訴訟案。拜登今天說，他希望大家最終能放下對美國選舉制度的質疑，「這個制度是誠實的、公平的、透明的，無論輸贏，都值得信任」。

    對於賀錦麗落選，許多分析指選民不滿拜登政府的執政，尤其是經濟與通膨因素。

    拜登肯定他的團隊在過去近4年的努力，完成的工作是「歷史性的」。他舉1兆美元的基礎建設方案為例，指這將改善鄉村地區的生活，還需要時間來完成，但已經在落實當中。他有信心，將留給下任總統，全球最強勁復甦的經濟。

    拜登說，他6日也致電賀錦麗，肯定她與她的團隊打出激勵人心的選戰。拜登也鼓勵支持者，「挫敗是不可避免的、但放棄是不可原諒的」，失敗並不代表被打敗，跌倒再重新站起來，是美國建國240多年來的故事，也會繼續下去。（編輯：楊昭彥）1131108

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