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軍情動態》他戰功彪炳無與倫比 新任美國太平洋陸軍司令出爐

美國太平洋陸軍司令將由陸軍上將拉卡麥拉（Paul LaCamera）出任。（美聯社）

美國太平洋陸軍司令將由陸軍上將拉卡麥拉（Paul LaCamera）出任。（美聯社）

2019-11-21 10:28:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋陸軍（USARPAC）司令懸缺近3個月，於當地時間19日宣布由戰功彪炳的陸軍上將拉卡麥拉（Paul LaCamera）出任。

綜合美媒報導，在司令布達儀式上，美軍印太司令部司令戴維森上將（Phil Davidson）表示，拉卡麥拉的服役時間比任何現役美軍都還要長，在步兵、傘兵及特種部隊作戰的領導職位上服務30餘年，實戰經驗無與倫比。拉卡麥拉則在儀式中談到合作夥伴及盟友的重要性，他說：「我們的盟友和夥伴關係是不可或缺的，同時也為我們提供了在競爭和衝突中獲勝所需要的影響力。」

拉卡麥拉1985年畢業於西點軍校，陸續在82空降師、突擊兵訓練營、第二步兵師等單位服役，曾擔任75突擊兵團團長、第4步兵師師長等職務。曾參與1989年入侵巴拿馬、1991年干預海地的「堅持民主行動」，2001年起參與阿富汗、伊拉克等戰事，並指揮「堅定決心行動盟軍聯合特遣部隊」（CJTF-OIR）於伊拉克、敘利亞等地作戰，打擊激進組織「伊斯蘭國」（IS）。

拉卡麥拉於本月初從第18空降軍軍長職務卸任，未來將負責指揮美國最大的陸軍服務部門，統領包括日本、南韓、夏威夷、阿拉斯加、華盛頓州和關島等戰略要地，有8萬5000多名士兵在其麾下。

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