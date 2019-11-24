馬國蘇門答臘犀牛正式絕種 全球僅剩80隻

馬來西亞最後一隻蘇門答臘犀牛伊曼（Iman）因癌症逝世。（圖擷自婆羅州犀牛聯盟Borneo Rhino Alliance官網）

2019-11-24 11:24:32

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞的最後一隻蘇門答臘犀牛，日前經官方宣布因癌症病逝，這也表示蘇門答臘犀牛在馬來西亞正式滅絕。全球僅剩約80隻的蘇門答臘犀牛，數10年內可能絕種。

綜合外媒報導，馬來西亞沙巴州的最後一隻蘇門答臘母犀牛伊曼（Iman）日前因癌症病逝，伊曼自2014年被捕後，長年承受子宮腫瘤痛苦，並一直於野生動物保護區接受照顧。

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沙巴野生動物部（Sabah Wildlife Department）主任圖加（Tuuga）表示，伊曼的死訊來得比想像快，但腫瘤逐漸擴大，壓迫到膀胱，伊曼已經承受足夠多的痛苦。

沙巴州觀光文化環境部長（Sabah Tourism, Culture and Environment Minister）劉靜芝表示，儘管伊曼的死訊令人難過，但這次事件也提醒政府必須加速蘇門答臘犀牛的復育。劉靜芝也提到，希望能與印尼合作，目前已積極保存伊曼的卵細胞，希望能以人工受孕的方式，為伊曼留下後代。

據報導，蘇門答臘犀牛已幾乎絕種，保育人士估計，目前全球僅剩約30至80頭，大多分布在蘇門答臘和印尼所管轄的婆羅洲地區。保育團體國際犀牛基金會（International Rhino Foundation）表示，棲地減少和盜獵問題導致蘇門答臘犀牛數量急遽減少，孤立生活也使得繁衍困難，數10年內可能會滅絕。

馬來西亞政府自2011年起便積極執行蘇門答臘犀牛的復育計畫，多次嘗試體外受精，繁殖人工飼養的蘇門答臘犀牛，多年來卻遲遲未成功。馬來西亞政府2015年宣布野生蘇門答臘犀牛滅絕。今年5月，在馬來西亞最後的公犀牛譚姆（Tam）逝世。

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