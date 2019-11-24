為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

馬國蘇門答臘犀牛正式絕種 全球僅剩80隻

馬來西亞最後一隻蘇門答臘犀牛伊曼（Iman）因癌症逝世。（圖擷自婆羅州犀牛聯盟Borneo Rhino Alliance官網）

馬來西亞最後一隻蘇門答臘犀牛伊曼（Iman）因癌症逝世。（圖擷自婆羅州犀牛聯盟Borneo Rhino Alliance官網）

2019-11-24 11:24:32

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞的最後一隻蘇門答臘犀牛，日前經官方宣布因癌症病逝，這也表示蘇門答臘犀牛在馬來西亞正式滅絕。全球僅剩約80隻的蘇門答臘犀牛，數10年內可能絕種。

綜合外媒報導，馬來西亞沙巴州的最後一隻蘇門答臘母犀牛伊曼（Iman）日前因癌症病逝，伊曼自2014年被捕後，長年承受子宮腫瘤痛苦，並一直於野生動物保護區接受照顧。

沙巴野生動物部（Sabah Wildlife Department）主任圖加（Tuuga）表示，伊曼的死訊來得比想像快，但腫瘤逐漸擴大，壓迫到膀胱，伊曼已經承受足夠多的痛苦。

沙巴州觀光文化環境部長（Sabah Tourism, Culture and Environment Minister）劉靜芝表示，儘管伊曼的死訊令人難過，但這次事件也提醒政府必須加速蘇門答臘犀牛的復育。劉靜芝也提到，希望能與印尼合作，目前已積極保存伊曼的卵細胞，希望能以人工受孕的方式，為伊曼留下後代。

據報導，蘇門答臘犀牛已幾乎絕種，保育人士估計，目前全球僅剩約30至80頭，大多分布在蘇門答臘和印尼所管轄的婆羅洲地區。保育團體國際犀牛基金會（International Rhino Foundation）表示，棲地減少和盜獵問題導致蘇門答臘犀牛數量急遽減少，孤立生活也使得繁衍困難，數10年內可能會滅絕。

馬來西亞政府自2011年起便積極執行蘇門答臘犀牛的復育計畫，多次嘗試體外受精，繁殖人工飼養的蘇門答臘犀牛，多年來卻遲遲未成功。馬來西亞政府2015年宣布野生蘇門答臘犀牛滅絕。今年5月，在馬來西亞最後的公犀牛譚姆（Tam）逝世。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瀕危蘇門答臘虎闖入 印尼咖啡園、茶園1死1重傷
2019-11-18 23:05

瀕危蘇門答臘虎闖入 印尼咖啡園、茶園1死1重傷
韋恩的食農生活》馬來西亞在中國製豬肉罐頭驗出非洲豬瘟病毒！？
2019-11-08 11:03

韋恩的食農生活》馬來西亞在中國製豬肉罐頭驗出非洲豬瘟病毒！？
光南大批發年終慶 怎麼買怎麼都划算

光南大批發年終慶 怎麼買怎麼都划算
星宇明年飛檳城 觀光局：力拚台馬互訪破100萬人次
2019-11-05 19:35

星宇明年飛檳城 觀光局：力拚台馬互訪破100萬人次
天然捕鼠器！「豬尾獼猴群」年吃3000隻 油棕園守護神
2019-10-22 23:30

天然捕鼠器！「豬尾獼猴群」年吃3000隻 油棕園守護神
滅絕83年重現蹤？澳洲解密：近3年8起袋狼目擊紀錄
2019-10-17 22:04

滅絕83年重現蹤？澳洲解密：近3年8起袋狼目擊紀錄
悲報！ 馬來西亞最後一頭雄性蘇門答臘犀牛去世...
2019-05-28 11:21

悲報！ 馬來西亞最後一頭雄性蘇門答臘犀牛去世...

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播