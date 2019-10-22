天然捕鼠器！「豬尾獼猴群」年吃3000隻 油棕園守護神

2019-10-22 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕在馬來西亞的生物學研究團隊近日發現，霹靂州（Perak）昔加里美林當森林保護區（Segari Melintang）附近人工林中的豬尾獼猴竟以「大老鼠」為食！由於豬尾獼猴一般只會吃水果、偶爾肉食，但這些豬尾獼猴每年每隻吃掉將近70隻老鼠，不但讓研究團隊非常震驚，更指出這些獼猴正好能為當地油棕樹進行鼠類防治。

綜合外媒報導，在昔加里美林當森林保護區附近「油棕人工林」從事生物研究的團隊發現，據2016年1月至2018年9月的報告顯示，林中的豬尾獼猴以44隻為一群，每群平均每年捕食3000隻老鼠，換而言之，每隻豬尾獼猴1年中都捕食70隻老鼠，不似普遍豬尾獼猴只以水果或一些小型蜥蜴及鳥類為食。

就讀馬來西亞大學生物學專功哺乳類動物的魯珀特（Nadine Ruppert）表示，當她第一次看到人工林中的獼猴以老鼠為食時，感到非常震驚！因為牠們雖是雜食性，但一般不會獵捕相對較大的囓齒動物或吃這麼多肉；而來自德國萊比錫大學的霍爾茲納（Anna Holzner）指出，這些老鼠躲在油棕樹樹幹中的樹洞，才會輕易被棲息在樹上的獼猴捕食。

據統計，老鼠會造成當地經濟作物油棕樹約10％的損害，因此，該研究團隊認為，這些「捕鼠」的豬尾獼猴不僅無害，還可以視為天然的鼠類防治者；同時，團隊中德國萊比錫大學的生物學教授威迪格（Anja Widdig）表示，希望這項發現可以鼓勵當地公、私有油棕園主重視獼猴的保育，以及新舊油棕園周邊的獼猴天然森林棲息地。

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