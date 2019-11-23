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臉怎麼轉了180度！韓國網紅創舉嚇壞一票網友

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的「顛倒妝」嚇倒一票網友。（圖擷取自회사원A YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的「顛倒妝」嚇倒一票網友。（圖擷取自회사원A YouTube）

2019-11-23 17:43:39

〔即時新聞／綜合報導〕現代的化妝產品越出越多，人們也更容易使用化妝技巧讓自己煥然一新。不過現在只是遮瑕或修整輪廓已經不夠看，不少神人利用獨特的化妝技巧達到「特殊的效果」，讓化妝不再只是讓自己變好看的方式，更成為一種藝術。

韓國一名超人氣的美妝Youtuber「Calary Girl」（회사원A）經常拍攝各種美妝影片，有時也會在另一個頻道分享與男友的生活趣事，擁有121萬粉絲追蹤。日前她突發奇想，上傳了一部「顛倒妝」影片，只見她的五官在其妙手修飾下，呈現完全顛倒的模樣，嚇壞眾多網友的同時，也將男友嚇得驚聲尖叫，讓人相當佩服她的化妝能力。

Calary Girl在影片中詳細的說明「顛倒妝」的化妝步驟，先用特殊的皮膚蠟製成鼻子，再仔細畫上陰影，使之更加逼真；用遮瑕膏遮住原本的眉毛，用粉底液塗抹全臉；在假鼻子兩旁畫上可愛的腮紅；在臉頰畫出顛倒的眉毛，並在下眼皮畫上眼影、眼線；使用眼線筆描出嘴唇形狀，再拿淺色唇釉將嘴唇塗滿；拿假睫毛貼在下眼皮；最後用眼線筆將唇形描出後，就大功告成。

Calary Girl完妝後，就帶著嚇人的妝容到男友的公司，準備給他一個大驚喜，果不其然，男友看到她的瞬間就嚇得慘叫，直到好幾秒以後才發現被惡作劇了。這支影片上傳後，至今累積225萬人次觀看，不少網友看完紛紛表示，「真是太神奇了」、「我認為是今年萬聖節的第一名」、「這是化妝界的一場革命」、「真的太可怕了」。

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的「顛倒妝」嚇倒一票網友。（圖擷取自회사원A YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的「顛倒妝」嚇倒一票網友。（圖擷取自회사원A YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的「顛倒妝」嚇倒一票網友。（圖擷取自회사원A YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的「顛倒妝」嚇倒一票網友。（圖擷取自회사원A YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」本人相當甜美可愛。（圖擷取自calarygirl_a IG）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」本人相當甜美可愛。（圖擷取自calarygirl_a IG）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的男友看到「顛倒妝」時的反應。（圖擷取自회사원C YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的男友看到「顛倒妝」時的反應。（圖擷取自회사원C YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的男友看到「顛倒妝」時的反應。（圖擷取自회사원C YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的男友看到「顛倒妝」時的反應。（圖擷取自회사원C YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的男友看到「顛倒妝」時的反應。（圖擷取自회사원C YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的男友看到「顛倒妝」時的反應。（圖擷取自회사원C YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的男友看到「顛倒妝」時的反應。（圖擷取自회사원C YouTube）

韓國超人氣美妝Youtuber「Calary Girl」的男友看到「顛倒妝」時的反應。（圖擷取自회사원C YouTube）

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