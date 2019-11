YouTuber野人式狂嗑海鮮 驚見「手指敲碗」傳求救訊號

國外一名美食直播主「Kate Yup」以大口狂嗑海鮮出名,不過近日有網友發現她疑似在一段影片中暗藏求救訊號。(圖擷取自「Kate Yup」影片)

2019-11-15 15:11:15

〔即時新聞/綜合報導〕近年在直播界掀起一股「吃播」潮,許多直播主會透過直播品嚐美食來吸引觀眾訂閱。國外一名美食直播主「Kate Yup」以大口狂嗑海鮮出名,不過近日有網友發現她疑似在一段長達20多分鐘的影片中暗藏求救訊號!

有別於一般美食直播主,「Kate Yup」以超豪邁嗑海鮮吃法在YouTube擁有約50萬名訂閱追蹤者。不過,近來有網友在6月上傳的一段影片中發現,「Kate Yup」竟邊吃海鮮邊用手指敲碗,在5分35秒處疑似傳送類似摩斯密碼「I need help(我需要幫助)」的暗號。

在17分35秒處還有一段字幕寫著「The meat is So delicioOouS, soft and tender」,看似是在形容這頓美食非常好吃,但其中「So delicioOouS」卻有3個大寫字母暗藏「SOS」的求救訊號。

另外,更有網友在約12分47秒處發現背景中有十分微小的男性聲音說「I will kill you(我會殺了你)」,而「Kate Yup」的嘴角及手肘處也可見疑似瘀青的傷痕,種種跡象皆令網友擔憂,並紛紛猜測「Kate Yup」可能遭到綁架、身處危險當中。

