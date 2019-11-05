突襲伊斯蘭「復健中心」 奈及利亞警方救出259人質

奈及利亞警方今（5）日表示，他們從西南部城市伊巴丹（Ibadan）一間伊斯蘭教復健中心，救出259名被關押的人質。（路透）

2019-11-06 00:03:51

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞警方今（5）日表示，他們從西南部城市伊巴丹（Ibadan）一間伊斯蘭教復健中心，救出259名被關押的人質。

《路透》報導，奧約州（Oyo）警方發言人歐盧本加（Fadeyi Olugbenga）說，警方在週一下午突襲這處設施，「昨天，有259人被釋放，男女老少皆有」。當地電視台TVC拍到的畫面顯示，被關押者身形消瘦，大多是年輕人，甚至還有一名嬰兒。

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歐盧本加表示，這些人被鎖在建築內，有些人還被鐵鏈困住。許多被關押者說，他們遭到毆打和性虐待，被綁在一起防止逃脫。有一名男子告訴TVC，「我們每天只吃一頓飯」。

歐盧本加表示，包括屋主在內，有9名涉案人士被捕，目前正接受調查。

過去幾週，奈及利亞警方從類似的設施救出1000多人，大部分是兒童。但這些人都是位在穆斯林占多數的奈國北部，而伊巴丹位於基督徒占多數的奈國南部。

在其他案件中，有一些父母以為他們的孩子在這些設施接受教育，甚至還支付了學費，其他人則是將行為不當的家屬送到伊斯蘭機構接受紀律教育。

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