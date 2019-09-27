恐怖學校！奈國警方救出300遭囚學生 鐵鍊拴腳背上有鞭痕

2019-09-27 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞警方今（27）日表示，已從該國北部城市的伊斯蘭學校中，救出超過300名遭鐵鍊拴住囚禁的學生，其中多數為5歲以上的兒童和青少年，傳有多種受虐傷痕。

據《路透》報導，非洲國家奈及利亞警方今（27）日發出聲明表示，已在北部城市卡杜納（Kaduna）的一所伊斯蘭學校（Almajiris）中，救出超過300名遭鐵鍊拴住腿、腳並囚禁的學生，其中包括許多5歲以上的兒童和青少年。

報導指出，這些學生有些腳踝被鍊在一起，有些則是與輪框等物體鍊在一起。當地媒體指出，這些學生有被拷打、挨餓、以及性虐待的傷勢。部分男童的背上也有明顯遭鞭打的痕跡。

奈國警方指出，仍無法確定這些學生被囚禁了多久，目前已逮捕7人涉案人士，皆為該校教職員。警方發言人表示：「州政府正提供這些受害者營養補給，我們已確認其中2名孩童來自布吉納法索，其他多數都是從奈及利亞北部各州被父母帶來這裡的。」

據悉，奈及利亞北部居民多數為穆斯林，約佔全國一半的比例，另一半為基督徒。較為貧困的州分裡，許多人一天生活費不超過2美元（約62元台幣），因此父母常選擇將他們送到伊斯蘭學校寄宿。

奈國的伊斯蘭學校多年來都被指控虐待學生，甚至有傳言質疑他們強迫寄宿學生上街乞討。今年奈及利亞穆斯林總統布哈里（Muhammadu Buhari）曾表示他計畫逐漸禁止這類學校，奈國政府也多次傳出將準備訂定相關規範。

目前這些學生被安置在卡杜納一座體育館的臨時營區中，政府單位正積極聯絡監護人及親人前往攜回。部分受害學生已經和父母歸家，一位家長向《路透》表示：「我們並不知道他們（校方）會提供這麼惡劣的環境。」

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