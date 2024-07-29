美日延伸嚇阻 首次部長級會議登場

（歐新社）

2024/07/29 05:30

應對中俄北韓 美將提供日核保護傘

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本和美國的外交、國防首長廿八日在東京召開「二加二」會談，並召開「延伸嚇阻」首次部長級會議，藉此表明美國將提供核保護傘在內的戰力，保護日本。會後發表的聯合聲明嚴詞批評中國，指控中國的外交政策尋求以「損人利己之道」，來重塑國際秩序，並對中國「持續並迅速擴張核武庫」卻拒絕承認，表達憂心。

美國國防部長奧斯汀在會前表示，中國正持續從事脅迫行徑，並試圖改變東海、南海、台灣周邊、整個區域的現狀。

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聲明並重申，強烈反對中國在南海的非法主權聲索、在島礁上填海造地並加以軍事化，以及從事威脅挑釁的活動。聲明列舉中國「在區域內破壞穩定的行徑，包括在海空危險相遇、致力擾亂他國開採海上資源、以危險方式運用海警及海上民兵船艇等」。

聲明還強調關切中國和俄羅斯日益擴大且具挑釁意味的軍事合作，包括在日本周邊舉行聯合軍事行動和操演，也關切中國支持俄羅斯的國防工業基礎。聲明同時強烈譴責俄羅斯與北韓深化合作，違反聯合國安理會決議，俄國向北韓採購彈道飛彈和其他物資，用於攻擊烏克蘭。

日本經濟新聞報導，除美國本土外，美國也在北大西洋公約組織（NATO）國家部署核武，雖在東亞周邊並未部署核武器，但在「有事」之際，可仰賴日本周邊的美軍戰略轟炸機和戰略潛艦發射彈道飛彈，以及美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）等武器。奧斯汀在會中表示，延伸嚇阻是美日同盟的核心，中、俄和北韓正以集中核能力威脅全球安全，延伸嚇阻比以往任何時候都重要，美日同盟也比以往任何時候更為堅固。

除美國將在駐日美軍新設「統合軍司令部」，做為日本成立海陸空自衛隊「統合作戰司令部」之後的對口單位外，美日雙方在二加二會談中，還就聯合開發和生產防衛裝備達成共識，將尋求共同生產的機會，以擴大地對空攔截飛彈「愛國者三型」（PAC-3）等的生產能力。

日美舉行「堅毅之龍」軍演

另一方面，日本陸上自衛隊與駐日美軍陸戰隊的離島防衛實戰訓練「堅毅之龍」（Resolute Dragon），廿八日也在九州和沖繩等五縣舉行。陸自動員五七○○人，美軍則有三二○○人參演，這是日本與美軍陸戰隊在日本境內舉行的最大規模聯合演習。

「堅毅之龍」聯合實戰訓練主要為離島防衛作戰，實施地點包括山口縣、熊本縣、佐賀縣、大分縣及沖繩縣等自衛隊設施和駐日美軍基地。共同社報導，訓練包括電磁波在內的陸自跨領域作戰，以及將小規模部隊分散到島嶼上的美軍陸戰隊「遠征前進基地作戰」（EABO），確認日美合作。今年三月在沖繩縣宇流麻市勝連分屯地成立的第七陸基反艦飛彈連隊，則是首次參加。

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