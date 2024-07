觸感革命！ 未來網路將實現真實世界的觸摸體驗

未來可以在網路上傳輸觸感,就像傳輸影片一樣簡單;示意圖。(圖擷取自Freepik)

〔編譯陳成良/綜合報導〕想像一下,未來你可以在網路上傳輸觸感,就像傳輸影片一樣簡單。這聽起來像是科幻小說,但現在已經成為現實!

據《生活科學》(LiveScience)網站7月6日報導,德國慕尼黑工業大學(Technical University of Munich)的媒體技術教授施泰因巴赫(Eckehard Steinbach)領導的研究團隊開發了一種新的「觸感網路編碼標準」(HCTI,Haptic Codecs for the Tactile Internet),讓觸覺訊息能夠以數據包的形式在網絡上雙向傳輸,而且數據包的大小不會過大,也不需要大量的頻寬。

目前,要透過網路傳輸觸覺回饋,例如操控遠端的機器手臂,需要每秒傳輸4000個數據包。這樣的傳輸方式雖然能提供逼真的回饋,但對網路的負擔非常大。

為了克服這個問題,HCTI標準使用了壓縮技術,將傳輸速度降低到每秒100次,這已經接近人體感知的閾值。

HCTI標準優化了發送方和接收方的控制迴路,並採用類似於傳輸音訊或圖像文件的壓縮方式,但以雙向的方式進行。就像JPEG或MPEG檔案一樣,HCTI標準可以壓縮觸覺訊息,讓觸感訊息能夠更輕鬆地傳輸。

這項技術有著廣泛的應用前景,尤其是在醫療和娛樂領域。在醫療方面,HCTI可以用於遠端手術,讓醫生可以在世界各地操控手術機器人,進行遠端手術。醫生也可以在救護車上對病人進行遠端超聲檢查,加快救治速度。

在娛樂方面,HCTI可以讓遊戲和娛樂體驗更加逼真。例如,在線上遊戲中,玩家可以感受到握手等觸感,更身歷其境。虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)頭戴式裝置也能利用HCTI提供更逼真的沉浸式體驗。

報導提到,HCTI的出現,標誌著網路觸感時代的到來,可能為我們的生活帶來翻天覆地的變化。這項研究發表於6月14日的《電氣電子工程師學會標準協會》(IEEE Standards Association)期刊上。

HCTI 可以用於遠端手術,讓醫生可以在世界各地操控手術機器人,進行遠端手術。:示意圖。(資料照)

