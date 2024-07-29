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觸感革命！ 未來網路將實現真實世界的觸摸體驗

未來可以在網路上傳輸觸感，就像傳輸影片一樣簡單；示意圖。（圖擷取自Freepik）

未來可以在網路上傳輸觸感，就像傳輸影片一樣簡單；示意圖。（圖擷取自Freepik）

2024/07/29 14:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，未來你可以在網路上傳輸觸感，就像傳輸影片一樣簡單。這聽起來像是科幻小說，但現在已經成為現實！

據《生活科學》（LiveScience）網站7月6日報導，德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）的媒體技術教授施泰因巴赫（Eckehard Steinbach）領導的研究團隊開發了一種新的「觸感網路編碼標準」（HCTI，Haptic Codecs for the Tactile Internet），讓觸覺訊息能夠以數據包的形式在網絡上雙向傳輸，而且數據包的大小不會過大，也不需要大量的頻寬。

目前，要透過網路傳輸觸覺回饋，例如操控遠端的機器手臂，需要每秒傳輸4000個數據包。這樣的傳輸方式雖然能提供逼真的回饋，但對網路的負擔非常大。

為了克服這個問題，HCTI標準使用了壓縮技術，將傳輸速度降低到每秒100次，這已經接近人體感知的閾值。

HCTI標準優化了發送方和接收方的控制迴路，並採用類似於傳輸音訊或圖像文件的壓縮方式，但以雙向的方式進行。就像JPEG或MPEG檔案一樣，HCTI標準可以壓縮觸覺訊息，讓觸感訊息能夠更輕鬆地傳輸。

這項技術有著廣泛的應用前景，尤其是在醫療和娛樂領域。在醫療方面，HCTI可以用於遠端手術，讓醫生可以在世界各地操控手術機器人，進行遠端手術。醫生也可以在救護車上對病人進行遠端超聲檢查，加快救治速度。

在娛樂方面，HCTI可以讓遊戲和娛樂體驗更加逼真。例如，在線上遊戲中，玩家可以感受到握手等觸感，更身歷其境。虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）頭戴式裝置也能利用HCTI提供更逼真的沉浸式體驗。

報導提到，HCTI的出現，標誌著網路觸感時代的到來，可能為我們的生活帶來翻天覆地的變化。這項研究發表於6月14日的《電氣電子工程師學會標準協會》（IEEE Standards Association）期刊上。

HCTI 可以用於遠端手術，讓醫生可以在世界各地操控手術機器人，進行遠端手術。：示意圖。（資料照）

HCTI 可以用於遠端手術，讓醫生可以在世界各地操控手術機器人，進行遠端手術。：示意圖。（資料照）

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