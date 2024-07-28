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誑語？川普籲基督徒：票投他 4年後不必再選總統

川普呼籲基督徒支持他選總統，4年後就不必再投票。（美聯社）

川普呼籲基督徒支持他選總統，4年後就不必再投票。（美聯社）

2024/07/28 22:16

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，美國共和黨總統候選人川普27日告訴基督徒選民，如果11月投票給他，「4年後，你們不必再投票。我們將把一切都搞定好，你們將不必再投票了」。目前不清楚這位前總統所言何意。

川普是在保守派組織「轉折點行動」（Turning Point Action）在佛州西棕櫚灘舉辦的活動上發表演說。

他指出，「基督徒！出來投票，就是此時！你們將不必再這麼做了，再過4年，你們知道嗎，一切都能搞定，一切都會很好，你們不必再投票了，我美好的基督徒們！」。

他補充，「我愛你們基督徒，我是基督徒，我愛你們。出來，你們必須出來投票。4年後，你們不必再投票了，我們將把一切搞定好，你們將不必投票」。

民主黨人抓住上述話柄，而川普隨後表示，這些言論是個玩笑。過去兩次總統大選，川普都獲得福音派基督徒堅定的支持。

如果川普再度入主白宮，他僅能再任4年總統，因為依據美國憲法，總統任期只有兩任，無論任期連續或中斷皆然。

在美國總統拜登決定不爭取連任，由其副總統賀錦麗披民主黨戰袍後，美國總統選戰突然變得激烈。近期民調顯示，川普大幅領先拜登的差距已明顯縮小。

賀錦麗選戰發言人辛格（Jason Singer）沒有直接著墨川普有關基督徒不必再投票的發言，但形容川普整場演說「怪異」、「守舊的」。

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