日美韓防長簽備忘錄 安全合作定期化

日本、美國及南韓3國國防部長28日在東京舉行會談，並簽署合作定期化的備忘錄。圖為南韓防長申源湜（由左至右）、日本防相木原稔、美國防長奧斯汀，在交換備忘錄後握手合影。（法新社）

2024/07/29 05:30

會中討論「台海和平穩定」重要性

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕為加強在東亞地區的嚇阻力，日本、美國及南韓三國國防部長，廿八日在東京舉行會談，並簽署合作定期化的備忘錄，未來將每年召開高層官員會議，增加三國聯合演訓的次數，以及即時共享北韓飛彈相關情報等。三國防長也在會中討論台灣海峽平和穩定的重要性。

日本防衛大臣木原稔．美國國防部長奧斯汀，以及南韓國防部長申源湜，出席這場在防衛省舉行的會議，這是日美韓首次在國際會議場合之外舉行三邊會談，也是南韓防長相隔十五年訪日。

請繼續往下閱讀...

日美韓防長今年六月在新加坡舉行的「香格里拉對話」場邊舉行三邊會談，為加強安全合作，三方確定將高層政策協商共享訊息及聯合演訓等機制制度化。由於今年十一月美國將舉行總統大選，對強化同盟態度消極的共和黨候選人川普若再度當選，可能帶來變數，三方決定在今年內擬定相關文件，做為日美韓安全合作基準，且不可逆轉。

美日韓6月多領域聯演

美日韓今年六月底舉行「自由之刃」（Freedom Edge）聯合演習，這是三國首次舉行跨國多領域聯演，著重應對來自中國及北韓的新型態威脅。除海上反潛、防空、彈道飛彈防禦等作戰演練外，還包括海上阻絕、搜救等非戰鬥課目，並將網路防禦納入演訓計畫。

日本放送協會（NHK）報導，木原在會後向媒體表示，日美韓三國合作不會因為國際形勢演變而動搖，反而會更加牢固，強調將根據備忘錄繼續致力於加強三國合作，為區域和平與穩定做出貢獻。

三國防長簽署的備忘錄主要包括每年輪流舉行部長級會議、防務人員協議、參謀總長等高官會議，即時共享北韓飛彈偵測情報，以及有組織、有效率地實施聯合演訓等。明年的日美韓防長會談，將在南韓舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法