荷媒訪港示威青年 憂心解放軍干預「消滅一整個世代」

香港反送中抗爭激烈延燒至校園，荷媒報導，香港示威青年憂心，解放軍可能干預，若一整個世代被消滅，希望歷史能公平看待。（美聯社）

2019-11-22 19:00:29

〔中央社〕香港反送中抗爭激烈延燒至校園，荷蘭多所大學呼籲300名荷籍學生儘速返國；荷媒報導，香港示威青年憂心，解放軍可能干預，若一整個世代被消滅，希望歷史能公平看待。

香港「反送中」警民衝突延燒至大學校園，香港中文大學11月13日宣布本學期「即時結束」，近日香港理工大學更成警民對峙戰場，荷蘭外交部隨後將香港提升為需高度警覺的黃色警戒，多所主要大學呼籲在港的荷蘭學生儘速回國，以維護安全。

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荷蘭媒體近日報導，由於香港局勢日益緊張，阿姆斯特丹大學（Amsterdam）、鹿特丹伊拉斯莫斯大學（Erasmus Rotterdam）、烏得勒支大學（Utrecht）及萊頓大學（Leiden）等多所大學合計約300人在香港就讀，有些學生已返荷，也會協助這些學生在荷蘭的後續學習。

此外，荷蘭媒體陸續刊出有關香港的報導，「鹿特丹商報」（NRC Dagblad）11月20日報導，香港一名梁姓（Leung）女學生就讀一所傾中的高中，由於拒絕親中被貼上壞標籤。

這位17歲的梁姓女高中生說，這所高中對中國歌功頌德，老師會批評美國如何如何，若你拒絕唱中華人民共和國國歌，就得留校學習國歌內容，若也拒絕留校學習，就會被評為行為不檢，當她參加學生罷課活動時，校方打給警察，8名警官到校警告要守規矩。結果她得了最低的操行分數。

另外，阿姆斯特丹的「特洛日報」（Trouw）11月21日報導，一名活躍的香港示威青年受訪表示，盼未來能受到歷史公平對待。

26歲的安（Ann）在1997年香港主權移交時才4歲，當安有投票資格時，她發覺官方所說的是謊言，香港領袖不是為了民眾利益，而是為了北京的利益。

安與朋友一起負責在街上製作橫幅與漆上口號，若她朋友被警察逮捕，她會清除相關紀錄，包括立即刪除通訊軟體聯絡群組等。她的母親全力支持她，但父親忠於曾服務的警察單位。

安說不會因街頭暴力而卻步，現在已沒有其他選擇。如果人們不畏懼死亡，那麼他們什麼事都敢做。即使抗議逐漸退潮，至少會讓香港人更團結，令她欣慰的是，過去看中國電視節目的年輕人現在回頭讀廣東話，人們對自己的語言和文化有了新的熱情。

但她憂心地表示，中國人民解放軍干預不是絕不可能，但如果要消滅整整一個世代，「希望未來的歷史能公平對待我們」。因為有人說1989年六四天安門事件根本是場騙局，犧牲的學生是美國中央情報局（CIA）的間諜，「我很擔心香港運動未來也會被如此描述」。

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