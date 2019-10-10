香港人反抗》保全擋警遭逮 港保安工會：警成不受限制的野獸

2019-10-10 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕日前香港馬鞍山新港城中心5名保安因為阻擋鎮暴警察進入商場逮人而遭到香港警方以「阻差辦公」的罪名逮捕。「香港物業管理及保安職工總會」發佈聲明表示，警方此舉明顯是想恐嚇前線保安員，又指警員眼下已成為「不受限制的野獸」，促請政府成立獨立調查委員會。

「香港物業管理及保安職工總會」以〈警權無限大，人權被出賣——譴責警方濫捕新港城保安〉為題發布聲明表示，「本會對是次濫捕感到非常憤怒，此舉明顯意圖恐嚇前線保安員，必須無條件放任警察進入私人地方。當警權監察機制徹底失效，警員已成為不受限制的野獸，香港市民人人自危。成立獨立調查委員會，查辦濫權警員，革除制度流弊，已成為當下香港社會最迫切的問題。」

工會表示，「《警隊條例》清楚界定，只有在『有理由相信須予逮捕的人』在私人地方時，警方才可以在沒有搜查令的情況下進入私人地方搜查。假如警方不知道犯案人的身分，則進入私人地方只可能是為了初步調查，而非合理懷疑有『須予逮捕的人』身處涉案地方。與此同時，當警察要求進入私人地方，市民有權要求他們提供原因，解釋有何合理理由相信有『須予逮捕的人』在該地方，例如須予拘捕人士的所干犯的罪行、衣著、特徵，以及認為須予拘捕人士已進入或置身在私人地方的原因。」工會要求，警察應澄清5名新港城保安擋警的行為並不構成「阻差辦公」。

工會指出，「民意調查顯示八成市民表明支持成立獨立調查委員會，但特區政府依然冥頑不靈，繼續包庇濫權的前線警員，足以說明從上到下，香港警察均已出現制度性腐敗。」

工會表示，假如保安員有刑事案底，將無法申領保安牌照。無論攔阻警方是否出於上級指示，物業管理公司都有責任全力支援被捕的保安員。另外，工會也呼籲市民，體諒前線保安員的困難，避免苛責身不由己的基層員工。

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