韓國瑜明召集朝野協商總預算 柯建銘：合憲是基本要求

民進黨立院黨團於黨團記者室召開記者會，並由總召柯建銘主持說明。（記者田裕華攝）

2025/02/17 13:26

〔記者謝君臨／台北報導〕針對114年度中央政府總預算案爭議，立法院長韓國瑜明（18）日將召集朝野黨團協商後續相關事宜。對此，民進黨團總召柯建銘今批評，總預算案至今仍無法算出確切刪減、凍結數額，還卡在立院未送出。他並質疑，「韓國瑜有何妙招可以說服藍白和我們？」並直言決定此事的不是韓，而是中國領導人習近平。「我們冷靜以待，希望能找出解決方案，但要符合憲法體制，這是基本要求。」

民進黨團今舉行「大歷史、大民意、大罷免、大成功」記者會，柯建銘表示，大罷免程序推演即將進入尾聲，之後態勢會越來越明朗，好酒沉甕底，民意先行、大勢底定。柯並從歷史的角度，闡述大罷免一定會成功的原因。

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對於明天即將協商總預算案，柯建銘指出，韓國瑜在參加完總統賴清德所主持的院際協調會後，返回立院開記者會，說要協調朝野追加預算，他樂見明天協商的主題，到底韓有何藥方、妙招、怪招，偷偷解決整個問題。他也批評，總預算案至今還在立院未送出，痛批當時排兩天協商是過水，還是一樣強勢表決三讀。

「總預算案不論送與不送都違憲。」柯建銘質疑，「韓國瑜有何妙招說服藍白、說服我們？我可以接受，但決定此事的不是韓國瑜，而是背後的習近平。」他說，韓不知有無得到習的指示，非常期待韓明天怎麼出招，習會否良心發現，否則這個議案還是「made in China.」是中國要用的。「我們很冷靜，希望能夠找出大家共同解決方案，但一定要在憲法體制底下行事，這是基本要求。」

柯建銘最後也重申，有關明天朝野協商策略，民進黨團很虛心了解，韓院長這麼有把握，要找朝野協商追加預算，「他有沒有問過習近平？有沒有要遵守憲法原則？」假如遵守憲法原則，民進黨團非常樂見，「至於傅崐萁、黃國昌買不買他的帳，另當別論，藍白這兩個頭會不會買韓國瑜的帳，大家拭目以待。」

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