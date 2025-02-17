新光三越氣爆追肇因 中市消防局：現場空間炸開、完全燃燒

台中新光三越氣爆追肇因，台中市消防局長孫福佑（左）今天表示，氣爆當時應該是空間炸開、瞬間完全燃燒，兩名喪命樓管有可能被高壓氣體擊傷。（記者陳建志攝）

2025/02/17 12:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中新光三越氣爆造成重大傷亡，台中地檢署已由鄭葆琳主任檢察官組成專案小組，指揮消防局等單位進行蒐證，持續釐清氣爆原因，台中市消防局長孫福佑今天表示，氣爆當時應該是空間炸開、瞬間完全燃燒，至於溫度為何沒提高，研判應該是沒有其他物質可受燒，並說爆炸當下高壓氣體發洩，2名喪命樓管站的地方應是壓力比較大的地方，被高壓氣體擊傷。

孫福佑今天出席太平永億福德宮捐贈小型全災式泡沫消防車儀式，媒體詢問新光三越氣爆案是否是因洩漏瓦斯「空間炸開」、「完全燃燒」導致？孫福佑強調，此次氣爆案是在短時間有完全燃燒的現象，因現場受傷民眾有灼傷的狀況，可見當時是有火的，只是在爆炸的初期因瓦斯量過於密閉，所以爆炸一瞬間完全燃燒，才會讓民眾看到爆炸時沒有火光。

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至於氣爆後空拍機以熱顯像儀勘查現場，拍攝到的現場溫度僅約19至24度間，孫福佑也說，這部分可能是現場沒有其他物質可受燒，才未引起那麼大的溫度，但強調一切資料仍交專家研判，並會蒐集起來呈送給檢查官，對外正確發布。

對於此次氣爆為何造成2名年輕樓管死亡，而施工工人反而受傷較輕？孫福佑解釋，爆炸過程會有高壓氣體發洩，2名樓管站的地點應是壓力比較大的地方，要依其所站的位置判定他（傷亡者）是否被高壓氣體擊傷導致傷亡。

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