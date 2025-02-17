打臉黃國昌所稱「本土進步」 4小黨：台灣無需對中國退讓的政黨

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/02/17 12:52

〔記者林哲遠／台北報導〕針對民眾黨新任黨主席黃國昌聲稱要責扛起台灣人民對於本土進步政黨的冀望，時代力量、台灣綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟等4個本土在野政黨今日發表聯合聲明，列舉民眾黨在國會、法案、對中國的態度打臉黃所稱的「本土、進步」價值，並直言，台灣需要的是真正忠於台灣的本土在野勢力。

聯合聲明指出，民眾黨新任黨主席黃國昌 聲稱該黨要成為「本土進步政黨」，但事實上，民眾黨的政治實踐，與本土和進步完全背道而馳。以「超越藍綠，最強戰力自詡」的民眾黨，在國會運作上卻時常選擇與國民黨攜手，推動中共得利、毀憲亂政的法案；或是在關鍵議題上消極閃躲，不敢對攸關台灣轉型正義、世代正義與分配正義的法案表態。

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這種背棄民主價值的政治操作，早已讓台灣人民看清其本質。聲明抨擊，民眾黨對中共態度曖昧，黨內又充滿親中人士，這樣的政黨，如何能自稱本土？反對年金改革、沒收公民罷免權，這樣的政黨，又憑什麼談進步？

聲明抨擊，與其自稱「本土進步」，倒不如正視現實是「搖擺投機、見風轉舵」才是對民眾黨的最佳詮釋。本土在野黨認為，台灣需要的「本土」，是真正認清中國威脅、致力強化民主防衛機制的本土；是捍衛國家主權、保障人民基本權利的本土。

他們認為，台灣需要的「進步」，是不讓多數暴力阻斷審議、不讓少數聲音被掩蓋的進步；是推動選制改革，終結金權政治壟斷的進步；過去一年，民眾黨已用行動證明，它並非台灣社會所期待的本土進步力量。

本土在野黨強調，在地緣政治風險加劇、世代正義與人權議題面臨嚴峻挑戰的此刻，台灣需要的不是一個對中國步步退讓、對進步議題閃躲投機的政黨，而是真正忠於台灣的本土在野勢力；台灣需要「專業且負責」的在野監督，才不會在關鍵時刻，讓台灣人民陷入民主存亡的焦慮。

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