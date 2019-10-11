與學生閉門會議一度落淚 中大校長承諾譴責港警暴力

2019-10-11 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學校長段崇智連同校內高層10日與學生進行對話會，會上有學生哭訴自己遭港警性暴力並要求校長能發聲明與學生同行，惟未獲積極回應至導致現場群情激憤。而後段崇智與少數學生進行閉門會議，會中一度落淚。閉門會議結束後，段崇智表示，自己受同學感動，並明白同學的難題，並作出包括譴責警方暴力的聲明等數項承諾。

今日晚間的對話會，雙方沒有共識，段崇智一度上車，惟前方有同學擋住車輛去路，經副校長溝通，段崇智決定與少數學生進行閉門會議，並請所有記者離場。

有具新聞背景的中大學生於閉門會上記錄過程，據該學生臉書發文，段崇智安慰精神受創的一名學生，學生向段崇智哭訴自己曾被警察用鐵鏈綑手、被警棍打、被十名防暴上門搜屋，段崇智則抱住哭訴的學生。

有中大校友指，校長地位比一般學生以及校友高得多，指如果校長願意到警局陪伴學生，或陪同學生上庭，則警暴情況便會大大減少。段崇智承諾，會譴責所有警察行施的暴力，而且不會再有中大學生於中大校園範圍內被捕。

有學生表示：「我爸爸是退休警察，經常叫我曱甴（蟑螂），但當我回家的時候，我爸爸會幫我按摩，跟我講：『你有什麼事，我就去保釋你。』校長，我覺得這個就是愛。」學生指，不會要求大學表明支持示威者，但即使政見不同，如果校長真將學生視同家人，應該要陪伴學生。

另有學生指：「如果校長你站出來，你就是手足！如果有人敢打你，我就幫你擋！」在坐其他學生紛紛和應：「我都幫你擋！」校長回應：「多謝你們。」學生紛紛表示，沒有人真的「憎恨」校長，只是希望校長能做到「與學生同行」。

有副校長表示，他以為自己過去都做得很好，但此次發現自己處理得非常不完善，段崇智則在一旁落淚，指自己非常希望幫助學生。

閉門會上，段崇智指自己今晚會睡不著，因為發現自己有好多工作要做，指自己今日了解很多。 段崇智表示，自己也是人，當學生大叫他不配做校長時，他也會生氣，不過，「一日中大人一生中大人」，不論大家如何恥笑，他都真心視大家為家人。隨即有有學生躹躬向校長講：「校長，我代表大家同你說聲對不起。」現場學生紛紛向校長道歉。

閉門會後段崇智承諾學生四點要求

據《中大學生報》報導，段崇智在閉門會議結束後表示，剛才與同學閉門談話的相處，是寶貴的經驗，他引述同學表達自身參與社會運動的原因及感受，指自己明白學生的困難。段崇智承諾，在一星期內，將今晚公開會面的內容納入聲明，特別是警察暴力；保護同學在校外的安全，如警方進入大學範圍應如何應對；同學遇困難時應如何安全及有效地找到大學幫忙；段崇智指剛才的閉門會面十分有效，小組面對面溝通比面對上千人更好，因此會繼續以這個形式約見同學。

最後段崇智承認自己的不足之處，表示會繼續努力和同學溝通。段崇智離開時，學生不時鼓掌高喊讓路，對話會平和落幕。另有學生指，有媒體已報導「段校長冷血回應」，但事實不是如此，希望可以為校長正名。

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