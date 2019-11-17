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習近平「以暴止亂」後…今廣州市反恐演習

香港反送中抗爭一景。（路透）

香港反送中抗爭一景。（路透）

2019-11-17 08:09:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭越發激烈，已被外界視為「準戰爭」狀態，在中國國家主席習近平一席「以暴止亂」說法後，中國駐港解放軍出動，以「主動」幫港民清除路障為名，出現在香港街頭，今天上午中國廣州市將舉行反恐演習，接連動作引發側目。

綜合媒體報導，對於香港問題處理，中南海態度一直曖昧，不過，在中共4中全會之後，整個轉趨強硬，習近平先是接見香港特首林鄭月娥，公開表明支持她武力鎮壓反送中抗爭立場，本月14日又在出席巴西金磚國家領導人峰會時，公開對外表明對香港立場，將香港抗爭界定為暴力犯罪行為，嚴重挑戰一國兩制底線，強調「以暴止亂」，而這訊息是在本月16日才由中媒大量釋出。

本月16日，駐港解放軍就「主動」出營區，幫港民清除路障，正式以駐港部隊名義在街頭亮相，引發各界擔憂，中國即將對香港動武，而之前，只是被懷疑解放軍及武警在香港「地下行動」助港警鎮暴及其他暗殺或傷人行為。

今日上午，廣州市將舉行大規模的反恐維穩演習，代號「朱雀」，而這項演習在本月15日已先行彩排一次，會有交通管制，還禁止民眾逗留、圍觀、拍照、錄像，官方特別提及，更不能製造和傳播謠言。

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