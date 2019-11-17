港人清路 駐港解放軍不請自來

香港民眾16日自發性前往各大學周遭的道路上，清除抗爭者臨時用磚塊堆出的路障。（法新社）

2019-11-17 05:30:00

泛民派轟破壞自治「入侵香港」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港連續數日的「反送中」堵塞道路行動，十六日出現緩和跡象，各區市民陸續上街清除障礙物。值得注意的是，數十名中國駐港解放軍士兵也著輕便服裝外出協助清掃，為「反送中」運動爆發以來首次出動。部隊自稱是「自發」行動，配合居民打掃，旨在「止暴制亂」、發揮正能量；然而，泛民派議員和網友認為，解放軍「不請自來」，儼然已破壞香港自治，要求特區政府解釋。港府則回應，這是駐軍自發行動。

依基本法、駐軍法不得干預港事務

根據香港《基本法》和《駐軍法》，駐港解放軍不得干預本地事務，但可在港府請求下，協助維持社會秩序及協助救災。不過，主權移交廿二年以來，這類請求從未發生。因此，民主派會議強烈譴責解放軍違反基本法和駐軍法，公民黨立法會議員郭榮鏗向立法會主席梁君彥提出緊急質詢，指解放軍舉措嚴重衝擊一國兩制，要求港府解釋。香港網友發起的「民間記者會」也批評，解放軍行動形同「溫水煮青蛙」，企圖讓市民習慣駐軍自由出入，進一步蠶食香港自治，呼籲各國視此為「入侵香港」，制裁相關官員。

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反送中以來首度擅出營區

民主派會議表示，這是解放軍繼去年山竹颱風襲港後，再度違法擅離軍營。去年解放軍以「公益」為由，離營清理垃圾與倒塌路樹，當時由中聯辦統籌，港府未請求協助。

港府稍後回應指此事純屬駐軍自發義務性質，並非特區政府請求協助。中國《環球時報》旗下「環球網」引述「權威人士」說法，指此舉無須過度解讀，也不能據此判斷駐港部隊將有進一步行動。環球網指駐港部隊出營僅需單位批准，何況路障已影響部隊人員進出，步出軍營清掃是正常舉動，加上官兵都未穿著制服，且在週六休息時間出動，已刻意降低敏感性，外界無須過度解讀。

香港時事評論員林和立表示，解放軍今日以平和、友善及非武力方式協助清理路障，可能會贏得不少人的支持，但他不排除亦是一種示警，一旦動亂持續，解放軍會以武力止暴制亂。

十六日下午四時半左右，數十名解放軍士兵從九龍塘軍營列隊跑出，眾人身穿灰綠色上衣、黑色短褲，或寫有「雪楓特戰營」和「特戰八連」字樣的球衣，自備掃帚、鏟子、錘子、水桶、推車等工具，清理浸會大學附近道路的磚塊、石頭、鐵欄等路障。

士兵全程拍攝 鎮暴警到場戒備

香港○一、立場新聞等報導，有士兵在一旁全程拍攝清掃狀況，並陸續有市民、消防員和員警加入協助，還有人為士兵鼓掌歡呼。雖然現場並未出現示威者，仍有十多名鎮暴警察到場戒備。一名負責指揮的軍方人員指出，此次行動與香港政府無關，純粹是休班駐軍人員的自發行為，因為「香港止暴制亂，每個人都有責任」。對於行動是否令人聯想到執法，造成負面印象，該負責人強調，市民的掌聲就是最好的形象。所有士兵約五時結束清掃，返回營區。

中國人民解放軍駐港部隊16日下午「自發」清除九龍塘浸會大學附近的路障。（美聯社）

數十名駐港解放軍士兵自備工具，掃除示威者設置的磚塊、石頭。（法新社）

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