勇武派撤離中大 200人堅守理大

數名黑衣蒙面人16日在薄扶林道試圖阻止民眾移除路障。（美聯社）

2019-11-17 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港中文大學、理工大學等多所學校，連日來遭大批「反送中」抗爭者佔據及破壞，中大校長段崇智十五日透過公開信敦促佔據學校的校外人士離去，中大校園十六日已大致恢復平靜；黑衣蒙面人撤守中大連接科學園出入口附近、橫跨吐露港公路的二號天橋，「吐露港公路」十六日中午已恢復全線開通。同時，港警十六日仍派出直升機在中大附近監視抗爭者。

中大校方十六日證實，已開始評估各區破壞情況及修復安排，增聘人手駐守校園和清理主要出入口的障礙物；校內仍存在交通問題及需要處理的危險物品，呼籲教職員生暫時切勿返回校園。兩名就讀他校的學生，十六日前往中大收拾頭盔、急救用品、瓶裝水等物資，他們告訴香港《明報》，「三罷」的意義不在守學校，「大勢已去，現聚不到人」，段崇智的言論不值得示威者再入中大死守。

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另一方面，理大十六日仍有約兩百名示威者留守校內，在出入口設置安檢站，要求往返校園者配合檢查，香港《立場新聞》記者進入理大時被搜查背包、輕拍身體進行檢查；示威者控制的紅磡海底隧道仍全線封閉。

香港大學、浸會大學、城市大學周遭道路十六日則有民眾自發性前往打掃，清除磚塊、長棍等路障；部分示威者與民眾在港大外的薄扶林道發生衝突，蒙面黑衣人一度從校內朝民眾扔擲汽油彈。城大也發生投擲汽油彈事件。城大傍晚發表聲明，指懷疑佔據城大宿舍一帶的黑衣人並非該校師生，要求他們儘快離開、停止破壞，讓外力遠離校園。

中共黨媒《環球時報》十六日透過社論，形容香港激進示威者佔領中大、理大的行為是「新型恐怖主義」，「中大等高校的聲望就是他們的人質；他們劫持的是香港這座城市的明天，是無數香港人的未來」。

香港大學外的薄扶林道，16日有大批居民合力清掃道路。（歐新社）

香港中文大學16日恢復平靜，一名男士在校園內拍下抗爭者造成的滿地狼藉。（法新社）

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