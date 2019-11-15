香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因

香港反送中抗爭持續延燒，中國領導人習近平14日針對香港局勢嚴正表明中國政府立場，強調「止暴制亂、恢復秩序」是香港目前最重要的任務。（歐新社）

2019-11-16 17:55:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭戰場延伸到校園內，香港中文大學連日爆出警民衝突，校方13日緊急宣布「本學期即起結束」。對此，經濟學家吳嘉隆表示，香港情勢的惡化，香港中文大學的被攻擊，顯示香港的情況進入「準內戰」狀態；他也提出3點分析中國領導人習近平動手原因。

吳嘉隆在臉書表示，習近平為什麼會在這個時候動手呢？第一，中共四中全會開過了，沒有後顧之憂；第二，跟美國的貿易協議看起來不會成交；第三，台灣大選看起來總統蔡英文會連任，而且蔡英文連任也比較有利於如果將來要對台灣有所動作，會比較好下手，可以宣稱台灣在台獨的道路上越走越遠。「現在唯一要賭的，是美國總統川普的連任」。

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「中共內部的評估，大概也覺得川普連任的機率還是高的，因為拜登與華倫都成不了氣候。」吳嘉隆說，中共為了避免川普在第二任期對中共出手更重更狠，所以索性讓川普在第一任期就盡量出手，然後在第二任期時，貿易戰看看能不能吿一段落。所以，乾脆在香港問題上快速行動，就算惹毛了川普與美國國會也沒關係了。

「在香港，中共的說法是中國憲法高於香港基本法，所以，一國壓倒兩制，中央壓倒地方。」吳嘉隆指出，問題是當中國的法律直接在香港適用，那麼一國兩制徹底結束，香港進入一國一制。香港的獨立關稅領域一定會被美國拿掉，然後國際金融中心的地位也一定動搖，於是資金外流、外資撤出、失業潮爆發、房市與股市崩跌以及聯繫匯率制度棄守。

吳嘉隆認為，對於政治爭端，中共已經證明他沒有能力以和平的方式來處理，哪怕是對同文同種的香港人也一樣。這就是說，中共所謂的大國崛起已經不再是和平崛起了，而是武力擴張！「一個武力擴張的中國，當然會對東亞地區的和平與穩定構成嚴重威脅。」

吳分析，西太平洋地帶將會看到軍備競賽，可能南亞地區的印度也會跟進，美國也會順應這個新局面，在西太平洋增加航母戰鬥群的部署，以便迎接南中國海與台灣海峽的爭奪。「當然了，美中第一階段貿易協議也沒了」。

香港中文大學遭港警進攻，被外界認為淪為戰場。（法新社）

港警闖入校園施放催淚彈，校園瞬間變成戰場。（法新社）

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