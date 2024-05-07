物化女同學製表評分排名 澳知名私校男學生遭停學
2024/05/07 00:15
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲著名私校雅拉河谷文法學校（Yarra Valley Grammar）近日傳出一樁醜聞，3名11年級（相當於台灣教育制度高二）的男學生私下以「吃不下去」（unrapeable）等攻擊性詞彙，對女同學進行物化評分，並製作成電子表格。這份表格的截圖被教職員發現後，3名男學生不但遭到校方訓斥，也遭到停學處分。
澳洲廣播公司（ABC）報導，雅拉河谷文法學校校長梅理（Mark Merry）表示，這3名男學生在表格中使用了攻擊性與性暴力詞語來評價女同學，例如「很婆」（wifeys）、「正妹」（cuties）以及「吃不下去」等離譜詞彙。
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梅理指出，在表格中「unrapeable」這個詞彙尤其令人震驚，校方因此決定報警，「我們試圖收拾殘局，但已經說出口的話不能收回，學校正在面對這件事情的後果。」
梅理還說，警方還沒決定是否要深究這件案子，但校方不排除對涉案的男同學祭出退學處分。
針對這起事件，校方6日與表格上的女學生以及她們的家長，舉行了一場座談會。
一名男性家長受訪時指出，不論是男孩還是女孩，他對於所有孩子們都感到很同情，「無論你是在名單上，或者沒有在名單上，這件事會影響到所有女孩，甚至有些男孩也會被影響。」
這名家長補充說，他希望將這3名男學生退學，但不管校方的處分為何，他都能接受。