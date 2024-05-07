為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

物化女同學製表評分排名 澳知名私校男學生遭停學

雅拉河谷文法學校（見圖）的3名男學生私下以攻擊性詞彙評價女同學，並將評語做成表格，表格曝光後，3人目前遭到停學處分。（擷取自Googe Map）

雅拉河谷文法學校（見圖）的3名男學生私下以攻擊性詞彙評價女同學，並將評語做成表格，表格曝光後，3人目前遭到停學處分。（擷取自Googe Map）

2024/05/07 00:15

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲著名私校雅拉河谷文法學校（Yarra Valley Grammar）近日傳出一樁醜聞，3名11年級（相當於台灣教育制度高二）的男學生私下以「吃不下去」（unrapeable）等攻擊性詞彙，對女同學進行物化評分，並製作成電子表格。這份表格的截圖被教職員發現後，3名男學生不但遭到校方訓斥，也遭到停學處分。

澳洲廣播公司（ABC）報導，雅拉河谷文法學校校長梅理（Mark Merry）表示，這3名男學生在表格中使用了攻擊性與性暴力詞語來評價女同學，例如「很婆」（wifeys）、「正妹」（cuties）以及「吃不下去」等離譜詞彙。

梅理指出，在表格中「unrapeable」這個詞彙尤其令人震驚，校方因此決定報警，「我們試圖收拾殘局，但已經說出口的話不能收回，學校正在面對這件事情的後果。」

梅理還說，警方還沒決定是否要深究這件案子，但校方不排除對涉案的男同學祭出退學處分。

針對這起事件，校方6日與表格上的女學生以及她們的家長，舉行了一場座談會。

一名男性家長受訪時指出，不論是男孩還是女孩，他對於所有孩子們都感到很同情，「無論你是在名單上，或者沒有在名單上，這件事會影響到所有女孩，甚至有些男孩也會被影響。」

這名家長補充說，他希望將這3名男學生退學，但不管校方的處分為何，他都能接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澳洲女議員遭下藥性侵！同日多人受害……
2024/05/06 06:44

澳洲女議員遭下藥性侵！同日多人受害……
澳洲少年持刀傷人後遭警擊斃 澳警方：具有恐怖主義行為特徵
2024/05/06 10:33

澳洲少年持刀傷人後遭警擊斃 澳警方：具有恐怖主義行為特徵

經濟部與高市府攜手推動大林蒲遷村
澳洲退休大叔遊台中喊「迷失自己」……警助攻驚艷友善台灣
2024/05/05 21:29

澳洲退休大叔遊台中喊「迷失自己」……警助攻驚艷友善台灣
愛莉莎莎曝澳洲真實治安！嘆「沒有地方100％安全」
2024/05/05 11:30

愛莉莎莎曝澳洲真實治安！嘆「沒有地方100％安全」

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播