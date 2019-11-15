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習近平下令鎮壓港人 汪浩：將成阻止中美貿易協議黑天鵝

香港反送中抗爭持續延燒，中國領導人習近平14日針對香港局勢嚴正表明中國政府立場，強調「止暴制亂、恢復秩序」是香港目前最重要的任務。（法新社資料照）

香港反送中抗爭持續延燒，中國領導人習近平14日針對香港局勢嚴正表明中國政府立場，強調「止暴制亂、恢復秩序」是香港目前最重要的任務。（法新社資料照）

2019-11-15 23:50:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續延燒，中國領導人習近平14日針對香港局勢嚴正表明中國政府立場，強調「止暴制亂、恢復秩序」是香港目前最重要的任務；眼看香港局勢惡化，美國聯邦參議院也啟動「熱線」（hotline）機制，要求參院快速審議《香港人權與民主法案》。對此，國際政治金融專家汪浩認為，習近平下令鎮壓港人，是成為阻止中美貿易協議的黑天鵝。

汪浩在《年代向錢看》節目上表示，習近平會見香港特首林鄭月娥並稱讚她後，港府明顯加大港警鎮壓的力度，2、3週以前香港局勢其實是有較緩和的，但突然間這週的局勢又嚴重惡化，「跟美國的態度有很大的關係，因為本來川普為了達成貿易協議做了讓步，在香港問題較沉默，美參院也在中共壓力下推遲了《香港民主法案》投票，沒想到中共卻肆無忌憚的強力鎮壓港人」。

汪浩也在臉書補充，習近平14日晚間首度公開表態，大力支持香港政府「依法行政、懲戒暴亂」。美國參議員盧比歐（Marco Rubio）則發推文表示，「今天，我們啟動了參議院加快通過《香港民主法案》的程序。如果沒有參議員反對，它可能最早在下週一通過。」他認為，習近平公開下令大力鎮壓香港人民，香港局勢的急劇惡化，會成爲阻止中美貿易協議的黑天鵝。

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