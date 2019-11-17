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港珠澳大橋通車才1年 有控制塔下陷近10公分

「港珠澳大橋」上月底正式通車剛滿1周年，近日卻被發現有控制塔下陷近10公分，不過路政署對此稱香港口岸人工島為填海土地，在填平後出現沉降是正常現象。（資料照，歐新社）

「港珠澳大橋」上月底正式通車剛滿1周年，近日卻被發現有控制塔下陷近10公分，不過路政署對此稱香港口岸人工島為填海土地，在填平後出現沉降是正常現象。（資料照，歐新社）

2019-11-17 07:27:42

〔即時新聞／綜合報導〕連結香港大嶼山、澳門半島和廣東省珠海市的全球跨海距離最長橋隧組合公路「港珠澳大橋」上月底正式通車剛滿1週年，近日卻被發現有控制塔下陷近10公分，不過路政署對此稱香港口岸人工島為填海土地，在填平後出現沉降是正常現象。

港媒報導指出，去年10月通車的港珠澳大橋，被發現有建築物出現下沉狀況，且位於大橋香港口岸的警察事故控制塔最新沉降數據為91毫米，比起同樣在香港口岸的消防操練塔樓下沉15毫米還多出5倍。根據路政署指出，今年5月香港口岸警察事故控制塔傾斜度數據為0.048度，10月則是0.051度。

雖然控制塔下陷近10公分，不過路政署對此稱建築物斜度和沉降並未超出標準，並指香港口岸人工島為填海土地，在填平後出現沉降是正常現象，會隨着填土固結逐漸穩定，建築物在落成後的50年內，預期會有不多於500毫米的剩餘沉降。

有資深土木工程師則指出，若出現不均勻沉降影響較大，建築物會出現傾斜，一旦結構無法承受，柱梁等位置會出現裂紋，甚至倒塌，後續狀況需持續監察。

事實上，港珠澳大橋自2009年動工以來，就傳出耗資巨大且醜聞纏身等爭議，除了今年2月曾被揭發，香港口岸旅檢大樓入境大堂外的人行道，才通車4個月就因水管爆裂導致路面下陷；施工期間也傳出超支延誤、安全事故頻生、18名工人因工程喪生、中華白海豚一去不返等爭議。也有一些專家認為，大橋建造過程中，從籌備、建造、監管、管理等方面，遠遜香港以往其他工程，質疑港府為了趕工，用政治凌駕專業。

「港珠澳大橋」上月底正式通車剛滿1周年，近日卻被發現有控制塔下陷近10公分，不過路政署對此稱香港口岸人工島為填海土地，在填平後出現沉降是正常現象。（路透）

「港珠澳大橋」上月底正式通車剛滿1周年，近日卻被發現有控制塔下陷近10公分，不過路政署對此稱香港口岸人工島為填海土地，在填平後出現沉降是正常現象。（路透）

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