回憶錄有「獨裁監控」內容遭中方刪改 史諾登霸氣處理

史諾登個人回憶錄《永久檔案》，繁體中文版由時報文化出版公司發行。（時報出版提供）

2019-11-16 15:52:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國安局、中情局前承包商僱員史諾登（Edward Snowden）今年9月推出個人回憶錄《永久檔案》，他近日在推特PO文表示，該書簡體中文版中有關獨裁國家、監視及隱私的部分被中國刪除，史諾登除痛斥中方的行為可恥，更召集翻譯人員矢言還原所有遭刪改的片段，未來將在網路上刊登修正版本，供簡體中文用戶免費觀看。

史諾登週二（12日）在推特以簡體中文發推指出，其所著《永久檔案》一書（中國譯作《永久紀錄》）內文遭到中方刪除，有關國內監視、民主等相關章節被竄改，已違反合約。他說，中方封鎖關於監視及民主基本真理的文字內容是對一個偉大社會尊嚴的侮辱，這種審查機制更是一種可恥的（shameful）行為。

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史諾登接著表明，為將《永久檔案》正確而完整的版本傳遞給全球讀者，他將召集一批翻譯人員，把書中遭刪改的片段重新補齊，未來將免費在網路上發布，讓中文使用者得以一窺北京當局嚴令禁止發布的關鍵內容。

據網路上的曝光頁面，簡體中文版刪除了第18章關於「獨裁」、「人權」的段落，如：「在獨裁的國家，國家擁有權利授與給人民。而在自由國家，人民擁有權利授與給國家。」、「獨裁統治與自由民主間的差異，才是我們這個時代最主要的意識形態衝突來源，而不是東方與西方間的分歧（這是人為捏造並且充滿偏見），或是基督教對決伊斯蘭的宗教衝突。」等文字皆被「刪節號」所替代。

發行《永久檔案》繁體中文版的時報出版社表示，繁體中文版為史諾登原著完整翻譯版本。

2013年6月，史諾登向美國《華盛頓郵報》和英國《衛報》接連提供了美國小布希政府時期，國家安全局的「稜鏡計畫」秘密監控計畫的機密文件，引爆全球輿論，此後史諾登展開逃亡，最後在2014年8月，獲得3年的俄羅斯居留許可，2017年1月，史諾登的居留許可被延長至2020年。

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