應對中國當前危險委員會成立 郭文貴：這是中共滅亡的真正開始

2019-03-26 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕在美中兩國全面對峙的背景下，20多位美國國防、政治、宗教等領域知名人士25日在華盛頓宣布成立「應對中國當前危險委員會」（Committee on the Present Danger: China），旨在透過教育、宣傳等方式，揭示中國共產黨對美國造成的威脅。多名好友在委員會成員名單內的中國流亡富商郭文貴透過社交媒體表示，該委員會是中國共產黨滅亡的真正開始。

《自由亞洲電台》報導，「應對中國當前危險委員會」的組織者表示，委員會的使命是透過公共教育和宣傳倡導等方式，幫助美國抵禦中國共產黨造成的各種常規性和非常規性威脅。

在啟動儀式上，十幾位委員會成員警示了中國當局在各方面的野心，紛紛呼籲美國各界應對此達成共識，以舉國之力擊退中國威脅。作為委員會成員之一的中國旅美政治學者、美國哈德遜研究所客座研究員韓連潮在啟動儀式上警告：「中共正在向全球推廣它的一黨專政高壓模式，它的政治和經濟影響力正逐漸擴張到世界每一個角落。」

該委員會成員包含前美國中央情報總監伍爾西（James Woolsey）、前白宮首席策士班農（Steve Bannon）、前美國教育部長（William Bennett）、海曼資本管理公司創始人巴斯（Kyle Bass）、曾採訪郭文貴因而被解雇的《美國之音》前中文部主任龔小夏等人。

多名好友在委員會成員名單內的郭文貴24日透過社交媒體表示，中美關係40年來有著3件大事：一是中美建交，二是中國加入世界貿易組織（WTO），三就是「應對中國當前危險委員會」的成立。

郭文貴說，他與班農合作設立的「法治基金」未來會與該委員會深度合作，「這是CCP（指中國共產黨）滅亡的真正的開始！這是滅共革命在國際戰場中最大的勝利，再也無人可以阻擋以美滅共！一切都是剛剛開始」。

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