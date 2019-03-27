曾收留史諾登...菲國難民獲加國庇護：「中國已無希望！」

2019-03-27 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局前僱員史諾登（Edward Snowden）過去曾滯留香港，當年他揭露美國的全球監聽計劃，遭到美國和英國通緝。當年是由一對滯留香港菲律賓難民母女收留他，如今難民母女已離開香港，並獲得加拿大的庇護，該母親凡妮莎（Vanessa Mae Bondalian Rodel）感嘆，「我在中國已經沒有希望了，對我的女兒來說也沒有未來」。

綜合外媒報導，史諾登2013年5月抵達香港，在香港將美國國家安全域關於稜鏡計劃監聽專案的秘密文件，披露給了英國《衛報》和美國《華盛頓郵報》，遭到美、英2國通緝，當年他曾借住在凡妮莎在香港的住所，以尋求政治庇護。

一個難民權利協會在加國時間週一表示，凡妮莎已獲得加拿大的庇護，「我在中國已經沒有希望了，對我的女兒來說也沒有未來」。凡妮莎母女在2002年逃離菲律賓時，也曾向香港申請庇護，但遭到拒絕。如今母女倆搬到加拿大，就業、就學、住房都可望獲得保障。報導指出，另外還有5名曾經幫助過史諾登的難民，也向加國提出庇護，目前仍留在香港等候回應。

加國總理杜魯道（Justin Trudeau）不願評論，僅說「因為這是針對特定案件的情況，我不宜進一步評論。」加拿大移民署也拒絕回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/