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1歲嬰被送至台北「有瘀傷」 生母、照顧者均已失聯

台北市又接獲2起疑似兒虐案，其中1歲女嬰仍在醫院治療中，生母為印尼籍失聯移工，照顧者也是移工且疑似住在桃園，桃市府今（17）表示，已將符合條件的範圍縮小，全力尋找涉案的失聯移工以釐清案情。（資料照）

台北市又接獲2起疑似兒虐案，其中1歲女嬰仍在醫院治療中，生母為印尼籍失聯移工，照顧者也是移工且疑似住在桃園，桃市府今（17）表示，已將符合條件的範圍縮小，全力尋找涉案的失聯移工以釐清案情。（資料照）

2024/03/17 16:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台北市又接獲2起疑似兒虐案，男嬰急救後不治，死因疑為諾羅病毒感染，另名1歲女嬰仍在醫院治療中，也疑似感染諾羅但身上有瘀傷，女嬰生母為印尼籍失聯移工，照顧者也是移工且疑似住在桃園，當時透過關愛之家送醫，生母、照顧者均已失聯，全案由台北、桃園市社會局調查中，桃市府今（17）表示，已將符合條件的範圍縮小，全力尋找涉案的失聯移工以釐清案情。

桃市府：縮小範圍尋找涉案移工

桃市府表示，針對外籍移工之女疑似受虐，因平常照護女嬰的生母女性友人也同樣是失聯移工，且疑似居住在桃園，相關單位持續搜尋涉案的失聯移工中，今上午已將符合條件的範圍縮小，全力尋找當中，希望儘速尋獲，以釐清案情。

桃市府表示，接獲台北市通報後，因女嬰是逃逸移工之女，無國籍，通報移民署的同時，社會局也協同警察局、勞動局展開多方比對身份，16日晚間確認女嬰之母是印尼籍失聯移工，為外縣市聘僱的監護工，於去年2月4日失聯；而平常照護女嬰的生母女性友人，同樣也是失聯移工，疑似居住在桃園，今日上午已將符合條件的範圍縮小，全力尋找當中。

桃市府強調，由於案童未報戶口，生母逃逸失聯，現查無相關通報或服務紀錄，照護女嬰的生母友人也是失聯移工，尚無法確認相關案情，社會局將與北市社會局保持聯繫，以提供女嬰緊急處遇與服務為優先。

移民署統計，全國各產業失聯移工總數已經超過8萬6000人，「無國籍寶寶」也引發關注，桃市府表示，將與台北市社會局密切聯繫，若此案生母無法尋獲，生父也不詳，地方社政單位就會依據中央「辦理無國籍無依兒少外僑居留證核發標準作業流程」走，幫助案童取得無國籍外僑居留證，後續提供孩子安置就養、就學、健保就醫等照顧。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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