中國左派分子不滿反送中 蔡元培香港墳墓遭破壞

已故北京大學校長蔡元培位於香港的墳墓，昨天遭人破壞。（圖擷自微博）

2019-11-16 01:55:30

〔中央社〕已故北京大學校長蔡元培位於香港的墳墓，昨天遭人破壞。一名中國左派分子事後在微博發文承認是他做的，他曾發文不滿「反送中」學生把香港中文大學校長段崇智與蔡元培相比。

蔡元培在北大校長任內催生「五四運動」，並與掌權的北洋軍閥周旋，以積極保護學生聞名。不過因為他曾涉入1927年國民黨清黨的「412事件」，被部分中國左派分子視為殘殺中共黨員的幫兇。

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1940年3月5日，蔡元培在香港病逝，葬於香港華人永遠墳場。

微博帳號「哀極無淚」14日貼文稱，今天去香港，給蔡元培的墓碑打磨了一下，再在墓碑上貼上烈士汪壽華和趙世炎的遺像，各位鄉親這事與任何人無關，員警要來抓打個電話就行，咱自己走過去，「我不信那麼多熱血青年的人頭，因為是北大教授所殺，就會在人們的記憶裡蒸發」。

「哀極無淚」此前曾發文表示，「段崇智也好，蔡元培也罷，大學校長們風度翩翩的外表下面，並不總代表社會的良知與正義」。他形容反送中大學生為「廢青」，並稱「看看廢青的標語就知道，廢青們無知」。

香港中文大學校長段崇智10月18日曾發表公開信，內容被視為支持反送中學生。香港明報此前報導，中大學生會24日向校長贈送「良知不會被威權滅聲」的大型橫幅，有人寫下「世上可能沒有第二個蔡元培，但有的是多一位值得敬佩的校長」字句，感謝段與學生同行。

「哀極無淚」發文承認破壞蔡元培墳墓，引發大批中國網友留言聲討，並向有關當局檢舉，痛批他如此毀人墳墓，超出文明底線，又與反送中「暴徒」毀壞香港立法會議員何君堯的祖墳何異。

至今晚11時，「哀極無淚」的相關貼文仍未遭到刪除。

已故北京大學校長蔡元培位於香港的墳墓，昨天遭人破壞。（圖擷自微博）

一名中國左派分子事後在微博發文承認是他做的，他曾發文不滿「反送中」學生把香港中文大學校長段崇智與蔡元培相比。（圖擷自微博）

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