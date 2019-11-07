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香港人反抗》中大校長脫稿 段崇智勉學生：為社群付出

段崇智（前排左2）提出3點，希望學生為社群付出、不執著於當下成敗，並做使自己快樂的事情。（彭博）

段崇智（前排左2）提出3點，希望學生為社群付出、不執著於當下成敗，並做使自己快樂的事情。（彭博）

2019-11-07 19:15:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學校長段崇智日前與學生校友對話，並發表聲明力挺學生，今（7）日在畢業典禮以英語致詞時脫稿演出，鼓勵學生在「多元社群」以「互相尊重理解的前提下」付出，但不要將自己侷限於今日的成敗，並謹記，做讓自己快樂的事情才會成功。

綜合媒體報導，段崇智因力挺學生、並呼籲港府對警方濫暴進行獨立調查，而被學生尊稱為「段爸」，今（7）日出席畢業典禮，致詞時不打官腔、脫稿演出講「心嗰句」（真心話），再次贏得滿堂彩。

由於校園部分設施在典禮前遭汙損、塗鴉，段崇智首先代表學校對此表達遺憾，他也決定脫稿致詞，希望直接地、由衷地和學生對話，並表示將會把準備好的講稿內容再公布給學生閱讀。

首先，段崇智提出「社群」（community）的重要性，他說沒有人可以獨自生活，離開大學後，將會從「接受」模式，轉為「分享」模式，必須去向社群分享、服務，這個社群是多元的，並且建立在相互的尊重和理解之上。段崇智強調，從大學過渡到社群，其次，最終生命旅程的意義，就在於你為社群做了什麼」。

段崇智表示，其次，生命是流動、連續的，每一天並不是單獨的，生命將會不斷地前進，他以自身使用3D列印的生科工程經驗為例，認為3D是不夠的，生命是「4D」的，必須再加入時間這個維度和軸線，生命必然會隨著時間推進，所以不要只執著今日的成敗。

最後，段崇智引用史懷哲（Albert Schweitzer）的名言表示，可能有人覺得成功才能使人快樂，但事實上「快樂是成功的關鍵」。他強調，做讓自己快樂的事情，就必然會成功。

據悉，今日香港中大畢業典禮雖因傳有中生持刀闖入等突發狀況，臨時提前結束，但段崇智脫稿與學生「交心」，也令校友暨教職員區家麟認為，這番話不只是送給畢業生，希望香港官員、林鄭、警察，以及示威者們都可以好好思考這番話的意思，畢竟活在同個社群，要相互包容體諒，為共同的未來著想。

相關連結請見：

（現場英文演講，影片來源為中大官網）

Watch video!

段崇智原擬演講稿

港中大校長段崇智今日在畢業典禮上脫稿與學生「交心」。（彭博）

港中大校長段崇智今日在畢業典禮上脫稿與學生「交心」。（彭博）

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